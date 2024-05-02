SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Naim için acı final! Kızıl Goncalar dizisinde huzur kaçıracak veda silsilesi; Başrol değişimi...

Kızıl Goncalar dizisi, yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Son bölümlerde yaşanan gelişmeler, dizinin seyrini tamamen değiştirecek nitelikte. Meryem karakteri, mehirinden vazgeçerek eşi Naim'den boşanmak istiyor. Bu ani karar, dizinin takipçilerini şaşkına çevirdi. Meryem'in bu adımı atarken ne gibi sebeplerin etkili olduğu ise merak konusu. Öte yandan, Cüneyd'in girdiği mücadeleyi kaybetmesi durumunda uzun yıllar hapis cezası alacağı ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:40 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:40
Naim için acı final! Kızıl Goncalar dizisinde huzur kaçıracak veda silsilesi; Başrol değişimi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Kızıl Goncalar" dizisinin hayranları, yeni bölümlerin sürpriz dolu olacağını düşünüyor. Özellikle Cüneyd'in babasının diziye katılmasıyla birlikte neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Bu yeni karakterin, dizinin dengelerini nasıl etkileyeceği ve hikayeye nasıl bir boyut katacağı büyük bir merak konusu. Ancak bu heyecan verici gelişmelerin yanı sıra, dizide yeni ayrılık haberleri de dikkat çekiyor. İzleyiciler, hangi karakterin diziden ayrılacağı ve bu ayrılığın hikayeye nasıl yansıyacağı konusunda büyük bir merak içinde.

BABASI KİM OLACAK?

Kızıl Goncalar", yeni sezonda da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Şerif Erol, Sitare Akbaş ve Hazal Türesan gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

Dizinin merakla beklenen karakteri Vahit, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu önemli karakteri canlandırmak için yapımcılar, oyuncu Tolga Tekin'le anlaştılar. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd'in babası Vahit, 18. bölümden itibaren diziye katılacak. Vahit'in gelişi, dizinin dengelerini tamamen alt üst edecek gibi görünüyor.

Kızıl Goncalar" Dizisinin Yeni Bölümünde Neler Olacak? Cüneyd Ayrılacak mı?

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisi, sezonun son bölümlerinde seyircileri şaşırtacak gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor.

Yeni bölümde izleyicilerin karşısına çıkan çarpıcı sahne, Meryem'in Zeynep'e tokat atmasıyla başlayıp büyük yankılar uyandırdı. Ancak sahnenin sonunda ortaya çıkan detaylar, herkesi şaşırtmayı başardı.

Gözaltına alınan Cüneyd karakterinin ardından diziye damgasını vuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun sezon finali öncesinde diziden ayrılacağına dair çıkan iddialar da büyük bir merak uyandırdı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmemesi, izleyicileri ve hayranlarını beklemeye sevk etti.

Bu gelişmelerle birlikte, dizinin geleceği ve karakterler arasındaki ilişkilerde nelerin değişeceği büyük bir soru işareti olarak kaldı. İzleyiciler, Cüneyd karakterinin akıbetini ve Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merakla beklerken, yapımcılardan gelecek resmi açıklamaları dört gözle bekliyor.

"Kızıl Goncalar" dizisinin tansiyonu giderek yükselirken, taşlar henüz yerine oturmuş gibi görünmüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA