2 ismin vadesi doldu! Gaddar dizisinde şah mat ettirecek ayrılık; Yaka paça...

Dizinin final yapacağına dair spekülasyonlar ortaya atılırken, sevilen dizi ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? KORKUT ÖLÜYOR MU? "Gaddar" dizisi, son bölümde yaşanan acımasız saldırılarla bir kez daha gündeme oturdu. Korkut'un Dağhan'a ve yakınlarına karşı yaptığı zalim saldırılar, Dağhan'ın intikam arzusunu daha da alevlendirdi.

Özellikle son bölümde Korkut'un kontrolünü kaybetmesi ve Dağhan'a yönelik işkenceleri, seyircileri şoka uğrattı. Dağhan ve sevdiklerini zor durumda bırakarak büyük acılar yaşatan Korkut'un son hamlesi, Dağhan'ın tepkisini ve gelecek hamlelerini belirleyecek önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Aydan ve Oya'nın Ekber'in evine götürülmesi ve burada Oya'ya kötü muamelede bulunulması, dizinin seyrini daha da karmaşık bir hale getiriyor. Yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmamış olması, izleyicilerin tahminlerini ve teorilerini artırarak meraklarını daha da körüklüyor.

Dağhan'ın Korkut'tan intikam almak için nasıl bir yol izleyeceği ve Korkut'un kaderinin ne olacağı ise izleyicilerin büyük bir merak konusu haline geldi.