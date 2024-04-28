Halil İbrahim için acı final! Hudutsuz Sevda dizisinde kıyım gibi ayrılık; 1 oyuncu diziden ayrıldı

Bahadır Özdener'in senaryosuyla perşembe akşamları ekranlara gelen "Hudutsuz Sevda" dizisi, seyirciyi şoke edecek gelişmelerle gündem olmaya devam ediyor. Yeni bölümde hangi ismin kadroya veda edeceği ise merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, yeni bölümde diziden ayrılacak olan oyuncunun ismi netlik kazandı.