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Halil İbrahim için acı final! Hudutsuz Sevda dizisinde kıyım gibi ayrılık; 1 oyuncu diziden ayrıldı

Son zamanlarda adeta bir değişim rüzgarının estiği "Hudutsuz Sevda" dizisi, izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi isimlerle dolu bir kadroya sahip olan dizi, ardı ardına veda edecek isimlerle gündeme gelmeye başladı. Yeni bölümde ise bir oyuncunun diziden ayrılacağı haberleri, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 17:11 Güncelleme 29 Nisan 2024, 11:47
Halil İbrahim için acı final! Hudutsuz Sevda dizisinde kıyım gibi ayrılık; 1 oyuncu diziden ayrıldı

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Bahadır Özdener'in senaryosuyla perşembe akşamları ekranlara gelen "Hudutsuz Sevda" dizisi, seyirciyi şoke edecek gelişmelerle gündem olmaya devam ediyor. Yeni bölümde hangi ismin kadroya veda edeceği ise merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, yeni bölümde diziden ayrılacak olan oyuncunun ismi netlik kazandı.

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FİNAL TARİHİ BELLİ

MedYapım imzası taşıyan dizi, yeni bir değişiklik olmazsa 30 Mayıs'ta sezon finali yapmayı planlıyor. Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna, iki oyuncu katılıyor.

2 İSİM DİZİYE KATILDI

Zehra Yılmaz ve Elçin Zehra İrem, "Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosuna katıldı.

1 İSİM DİZİYE VEDA EDECEK

Dizinin yeni bölümünde Levent karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım, ekibe veda edecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in Kaderi Ne Olacak?

"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim ise Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için kararlı bir şekilde harekete geçer.

Zeynep'in başına gelenler karşısında çaresizce üzülen Rızvan Leto, kızının güvenliği için endişelenirken, Halil İbrahim ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır.

Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Ancak, Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir, yoksa başka bir plan mı yapacaktır, merakla beklenmektedir.

Peki Zeynep'in sağlık durumu nasıl olacak, kurtulabilecek mi, yoksa daha büyük bir tehlike mi beklemektedir soruları akılları meşgul etmektedir.

"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakırken, Zeynep'in kaderi ve Halil İbrahim'in intikamı, seyircilerin beklediği cevaplar arasında yer almaktadır.

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