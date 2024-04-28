Kızılcık Şerbeti Apo’nun yerine o geçecek; 2 değil 4 oyuncu diziden ayrıldı! Rolü kapacak kişi...

Uzun bir süredir ekranlarda izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti, son bölümün finalinde büyük bir sürprizle sona erdi. Dizinin takipçilerini şaşırtan final, Nursema ve Umut çiftinin evliliğinde yaşanan dramatik gelişmelerle izleyicilerin gözlerini yaşarttı. Yaşanan ayrılık sette moralleri bozdu. Öte yandan Apo karakteri için ortaya atılan iddia da seyircileri merakta bıraktı. İşte diziye dair son gelişmeler haberimizde...
SETTE MORAL BOZAN AYRILIK
Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde adeta yer yerinden oynadı. Ancak gelen son ayrılık haberleri, sette moralleri alt üst etti.
Son bölümde Ünal ailesinin, Giray ve Doğa'nın yakınlaşmasını öğrenmesi, Fatih'in sinirden deliye dönmesine sebep olurken, Alev ve Ömer arasındaki gerilim de giderek artıyor.