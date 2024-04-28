Kızılcık Şerbeti Apo’nun yerine o geçecek; 2 değil 4 oyuncu diziden ayrıldı! Rolü kapacak kişi...

Alev'in, Ömer'e abisiyle birlikte yaşadığını ve yakında evleneceklerini müjdelemesi ise yeni krizlerin habercisi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin aldatma sahnesinin ardından gelen ayrılık haberi ise izleyicileri şaşırttı. Umut karakterine tepkilerin ardından, Nursema ve Umut'un ayrılık sahnesi, dizinin geleceği hakkında belirsizlik yarattı.

DİZİDEN 4 OYUNCU AYRILDI Settar Tanrıöğen'den sonra diziye veda eden iki isim daha oldu.

Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık'ın ayrılıkları, izleyicileri derinden etkiledi. Öte yandan, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziye veda etmesi, hayranlarını şaşırttı.