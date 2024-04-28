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Kızılcık Şerbeti Apo'nun yerine o geçecek; 2 değil 4 oyuncu diziden ayrıldı! Rolü kapacak kişi...

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan son gelişmelerle birlikte dengeler alt üst olmaya başladı. Melis Civelek'in kaleminden çıkan senaryo, her seferinde yeni sürprizlerle dolu olurken, bu sefer dizinin kaderini etkileyecek büyük değişimlere sahne oldu.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:52 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:53
Kızılcık Şerbeti Apo’nun yerine o geçecek; 2 değil 4 oyuncu diziden ayrıldı! Rolü kapacak kişi...

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Uzun bir süredir ekranlarda izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti, son bölümün finalinde büyük bir sürprizle sona erdi. Dizinin takipçilerini şaşırtan final, Nursema ve Umut çiftinin evliliğinde yaşanan dramatik gelişmelerle izleyicilerin gözlerini yaşarttı. Yaşanan ayrılık sette moralleri bozdu. Öte yandan Apo karakteri için ortaya atılan iddia da seyircileri merakta bıraktı. İşte diziye dair son gelişmeler haberimizde...

SETTE MORAL BOZAN AYRILIK

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde adeta yer yerinden oynadı. Ancak gelen son ayrılık haberleri, sette moralleri alt üst etti.

Son bölümde Ünal ailesinin, Giray ve Doğa'nın yakınlaşmasını öğrenmesi, Fatih'in sinirden deliye dönmesine sebep olurken, Alev ve Ömer arasındaki gerilim de giderek artıyor.

Alev'in, Ömer'e abisiyle birlikte yaşadığını ve yakında evleneceklerini müjdelemesi ise yeni krizlerin habercisi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin aldatma sahnesinin ardından gelen ayrılık haberi ise izleyicileri şaşırttı. Umut karakterine tepkilerin ardından, Nursema ve Umut'un ayrılık sahnesi, dizinin geleceği hakkında belirsizlik yarattı.

DİZİDEN 4 OYUNCU AYRILDI

Settar Tanrıöğen'den sonra diziye veda eden iki isim daha oldu.

Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık'ın ayrılıkları, izleyicileri derinden etkiledi. Öte yandan, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziye veda etmesi, hayranlarını şaşırttı.

APO YERİNE O İSİM Mİ GELECEK?

Muhabirlerin 3. sezonda hangi Apo'nun yer alacağı sorusuna Ahmet Mümtaz Taylan'ın verdiği cevap, dizi severleri meraklandırdı. Settar Tanrıöğen'in rolü geri alması durumunda, nasıl bir gelişme yaşanacağı ise büyük bir soru işareti olarak kaldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümlerinde neler olacağı merakla beklenirken, ayrılıkların yarattığı boşlukları nasıl dolduracakları ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

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