Elif Aslı Yıldız’ın eşi Sinan Tunaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Patiswiss sahibi Ali Sinan Tunaoğlu mu? Hayatı ve kariyeri hakkında detaylar

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Ankara'da kurulan Patiswiss çikolata markasının kurucusu ve CEO'su olarak biliniyor. Yaşanan olayların ardından Elif Aslı Yıldız'ın eşi de merak konusu oldu. İşte detaylar...
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Ankara'da kurulan Patiswiss çikolata markasının kurucusu ve CEO'su olarak biliniyor. Yaşanan olayların ardından Elif Aslı Yıldız'ın eşi de merak konusu oldu. İşte detaylar...
PATISWISS SAHİBİ KİM?
Patiswiss çikolata markasının başarılı Ceo'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, kariyerine Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olarak başladı. Girişimcilik ruhuyla donanmış olan Yıldız, iş dünyasına ilk adımını attığı pastane macerasıyla adından söz ettirmeye başladı. Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak iş hayatına adım atan Elif Aslı Yıldız, buradan yola çıkarak Patiswiss markasını kurdu.
SİNAN TUNAOĞLU KİMDİR?
Elif Aslı Yıldız'ın eşi olarak bilinen Sinan Tunaoğlu, Türk iş adamı ve girişimci olarak tanınmaktadır.
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kocası Ali Sinan Tunaoğlu, 1955 yılında doğmuştur. Ankara Fen Lisesi'nin ardından 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun olmuştur. 1979 yılında ise aynı bölümden yaptığı yüksek lisansı bitirmiştir.
Elif Aslı Yıldız'ın isminin gündem olmasının ardından Patiswiss kimin sorusu Sinan Tunaoğlu ile de bağdaştırılmıştır. Fakat Tunaoğlu 1981 yılında Mikrotek adında bir şirket kurarak endüstriyel elektronik cihaz üretimi üzerine çalışmıştır.
1986 yılında ise Karel'de kurucu ortak olmuştur. Günümüzde hala daha Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Elif Aslı Yıldız ile 2022 yılında dünyaevine girmiştir. Çocuklarının olup olmadığı bilinmemektedir.