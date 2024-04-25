Elif Aslı Yıldız’ın eşi Sinan Tunaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Patiswiss sahibi Ali Sinan Tunaoğlu mu? Hayatı ve kariyeri hakkında detaylar

Elif Aslı Yıldız'ın isminin gündem olmasının ardından Patiswiss kimin sorusu Sinan Tunaoğlu ile de bağdaştırılmıştır. Fakat Tunaoğlu 1981 yılında Mikrotek adında bir şirket kurarak endüstriyel elektronik cihaz üretimi üzerine çalışmıştır.

1986 yılında ise Karel'de kurucu ortak olmuştur. Günümüzde hala daha Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Elif Aslı Yıldız ile 2022 yılında dünyaevine girmiştir. Çocuklarının olup olmadığı bilinmemektedir.