36'lık Merve Boluğur'un yıllardır 50 kilo olma sırrı! 500 gram bile almadı! "7 gün boyunca..."

7 GÜN BOYUNCA HAREKET EDİYOR
Merve Boluğur fit ve zayıf görünümünün ardında düzenli egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı yatıyor. Oyuncu haftanın belirli günlerinde fitness, pilates veya yoga gibi çeşitli egzersizleri programına dahil ediyor. Böylece hem vücut esnekliğini koruyor hem de kaslarını güçlendiriyor.
ÖRNEK DİYET LİSTESİ
Kahvaltı: 🍞🧀🍅 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine az yağlı peynir ve domates dilimleri 🥚 1 adet haşlanmış yumurta 🍏🍐 1 porsiyon mevsim meyvesi (örneğin; elma, armut, portakal)
Ara öğün: 🥣 1 porsiyon yulaf ezmesi veya müsli (süt veya yoğurt ile tüketilebilir) 🌰 Bir avuç ceviz veya badem
Öğle yemeği: 🍗 Izgara tavuk veya hindi göğsü 🍚 Bulgur pilavı veya esmer pirinç 🥗 Sebzelerle zenginleştirilmiş yeşil salata (marul, roka, salatalık, domates vb.)
Ara öğün: 🥑 Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi veya az yağlı lor peyniri 🍌 Bir adet orta boy muz veya elma
Akşam yemeği: 🐟 Balık (ızgara somon veya levrek gibi yağsız balık çeşitleri) 🥦 Buğulama sebzeler (brokoli, havuç, kabak, fasulye gibi) 🥣 1 kase yoğurt veya ayran
Ara öğün: 🥕 Bir avuç çiğ havuç veya salatalık dilimleri 🌰 Bir avuç fındık veya badem