36'lık Merve Boluğur'un yıllardır 50 kilo olma sırrı! 500 gram bile almadı! "7 gün boyunca..."

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeye veya yeni bir diyet uygulamaya başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklı olduğundan, kişiye özel bir beslenme planı oluşturmak en iyisidir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaparken yavaş ve istikrarlı adımlar atmak önemlidir. Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek uzun vadeli sağlık ve mutluluk için önemlidir. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemlidir!