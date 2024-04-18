Kızıl Goncalar dizisinde isyan bayrakları çekildi; Cüneyd için acı final! Yeni başrol oyuncu...

Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Sitare Akbaş, Selen Öztürk, Hazal Türesan, Duygu Sarışın, Melisa Doğu ve Şerif Erol gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, son olarak 14. bölümüyle ekranlara geldi ve izleyicilerden yine büyük tepkiler aldı.
YENİ OYUNCU KADRODA
Yeni bölümde diziye katılacak olan savcı karakteriyle birlikte izleyiciler, tarikatla ilgili derinlemesine bir incelemeye tanık olacaklar. Bu yeni karakterin, dizinin dinamiklerine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.
Dizinin yapımcıları, önümüzdeki dört bölümde olayların daha da derinleşeceğini ve izleyicileri şaşırtacak gelişmelerin yaşanacağını ileri sürdü.
KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE ORTALIĞI KARIŞTIRAN ANLAR
Uzun bir tatil arasının ardından ekranlara geri dönen Kızıl Goncalar dizisi, seyircileri şok üstüne şok yaşatarak başladı. Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi isimlerin başrolünde olduğu dizi, bu defa beklenmedik gelişmelerle dolu bir bölümle seyircinin karşısına çıktı.