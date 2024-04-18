2 ayda 27 kilo verdiren Fatih Ürek diyeti! 58 yaşında 38 görünme formülü ortaya çıktı

Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 2 yıl önce zayıflama kararı aldı ve bu kararını sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile hayata geçirdi. İşte Fatih Ürek'in zayıflama sürecinde izlediği beslenme listesi ve rutinleri...
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Ancak 2022 yılında bir zayıflama kararı alarak hayatında önemli değişiklikler yaptı. Beslenme tarzını düzenleyen ve sporu hayatından çıkarmayan Ürek, bu sayede fazla kilolarından kurtulma şansına sahip oldu.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için özel bir beslenme programı uyguladı ve sadece iki haftada etkileyici sonuçlar elde etti. Ürek, yağsız, tuzsuz ve kalorisiz gıdalarla beslenerek 2-3 kilo verdi. Hedefi 10 kilo olan Ürek, kahvaltıda beyaz peynir ve sebzeler, ara öğünlerde kalorisiz atıştırmalıklar, öğle ve akşam yemeklerinde ise protein ağırlıklı besinler tercih etti.