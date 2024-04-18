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2 ayda 27 kilo verdiren Fatih Ürek diyeti! 58 yaşında 38 görünme formülü ortaya çıktı

Uzun yıllardır kilo ile mücadele eden Fatih Ürek, zayıflamaya yönelik radikal bir karar aldı ve beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaparak bu yeni yaşam tarzını benimsedi. Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulma kararı alarak beslenme alışkanlıklarını tamamen yeniledi. Bu değişiklik, hem sağlıklı yaşamına katkıda bulunuyor hem de ona yeni bir enerji ve motivasyon kaynağı oluyor.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:57 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:58
2 ayda 27 kilo verdiren Fatih Ürek diyeti! 58 yaşında 38 görünme formülü ortaya çıktı

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Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 2 yıl önce zayıflama kararı aldı ve bu kararını sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile hayata geçirdi. İşte Fatih Ürek'in zayıflama sürecinde izlediği beslenme listesi ve rutinleri...

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Ancak 2022 yılında bir zayıflama kararı alarak hayatında önemli değişiklikler yaptı. Beslenme tarzını düzenleyen ve sporu hayatından çıkarmayan Ürek, bu sayede fazla kilolarından kurtulma şansına sahip oldu.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için özel bir beslenme programı uyguladı ve sadece iki haftada etkileyici sonuçlar elde etti. Ürek, yağsız, tuzsuz ve kalorisiz gıdalarla beslenerek 2-3 kilo verdi. Hedefi 10 kilo olan Ürek, kahvaltıda beyaz peynir ve sebzeler, ara öğünlerde kalorisiz atıştırmalıklar, öğle ve akşam yemeklerinde ise protein ağırlıklı besinler tercih etti.

2 AYDA 27 KİLO VERDİREN FATİH ÜREK DİYETİ

Kahvaltı:

  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 1 dilim az yağlı beyaz peynir
  • Domates, salatalık, marul gibi yeşilliklerle hazırlanmış salata
  • 1 bardak yeşil çay veya taze sıkılmış meyve suyu (şekersiz)

Ara Öğün:

  • 1 adet orta boy meyve (elma, armut, portakal gibi)
  • 10-12 adet badem veya ceviz

Öğle Yemeği:

  • Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon balığı
  • 1 su bardağı bulgur pilavı veya kepekli pilav
  • Sebzeli salata (marul, roka, salatalık, domates, biber gibi)

Ara Öğün:

  • 1 kase az yağlı yoğurt
  • Yarım avokado veya 1 küçük muz

Akşam Yemeği:

  • Sebzeli tavuk veya kırmızı et yemeği (buharda veya fırında)
  • 1 porsiyon buğday veya tam buğday makarna
  • Sebzeli çorba veya yoğurtlu çorba (brokoli çorbası gibi)

Gece Ara Öğünü (İsteğe Bağlı):

  • 1 bardak süt veya şekersiz badem sütü
  • 2 adet tam buğday kraker veya yulaf ezmesi
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