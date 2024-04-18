2 ayda 27 kilo verdiren Fatih Ürek diyeti! 58 yaşında 38 görünme formülü ortaya çıktı

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Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 2 yıl önce zayıflama kararı aldı ve bu kararını sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile hayata geçirdi. İşte Fatih Ürek'in zayıflama sürecinde izlediği beslenme listesi ve rutinleri...

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Ancak 2022 yılında bir zayıflama kararı alarak hayatında önemli değişiklikler yaptı. Beslenme tarzını düzenleyen ve sporu hayatından çıkarmayan Ürek, bu sayede fazla kilolarından kurtulma şansına sahip oldu.