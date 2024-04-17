Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2024 yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2024 yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı.
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı 88. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yeni bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düello oyunu oynandı.
Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmesinin Yunus Emre-Yaman, Özgür-Batuhan olarak belirlendiğini açıkladı.
İŞTE ELENEN İSİM!
Yunus Emre - Yaman, Özgür - Batuhan düelloda adada kalmak için kıran kırana mücadele etti. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.
Birleşme partisi öncesi Survivor All Star'a veda eden isim Yaman Keleş oldu.
Survivor'da yolculuğu biten Yaman adaya şu sözlerle veda etti:
Yıllardır Survivor'ı izliyorum ben. Bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Survivor olmadan All Star oldum. Hayal ettiğim isimlerle yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da en son Hakan Hatipoğlu elenerek adaya veda etti.