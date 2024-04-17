İŞTE ELENEN İSİM! Yunus Emre - Yaman, Özgür - Batuhan düelloda adada kalmak için kıran kırana mücadele etti. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da yolculuğu biten Yaman adaya şu sözlerle veda etti:

Yıllardır Survivor'ı izliyorum ben. Bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Survivor olmadan All Star oldum. Hayal ettiğim isimlerle yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin.