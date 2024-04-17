PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Herkes Yunus Emre'yi beklerken yarışmaya o isim veda etti... Yunus Emre- Yaman, Özgür - Batuhan...

17 Nisan tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. Eleme potasında yer alan Yunus Emre, Yaman, Özgür ve Batuhan arasında gerçekleşen düello, son derece çekişmeli anlara sahne oldu. Bu dört yarışmacının kıyasıya mücadelesi, bu sezonun en heyecanlı anlarından birini oluşturdu. Peki, bu heyecan dolu bölümde kim elendi ve Survivor'dan kim veda etti? İşte eleme gecesinin sonuçları ve bölümden öne çıkan detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:59 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:59
Herkes Yunus Emre’yi beklerken yarışmaya o isim veda etti... Yunus Emre- Yaman, Özgür - Batuhan...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2024 yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı 88. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düello oyunu oynandı.

Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmesinin Yunus Emre-Yaman, Özgür-Batuhan olarak belirlendiğini açıkladı.

İŞTE ELENEN İSİM!
Yunus Emre - Yaman, Özgür - Batuhan düelloda adada kalmak için kıran kırana mücadele etti. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Birleşme partisi öncesi Survivor All Star'a veda eden isim Yaman Keleş oldu.

Survivor'da yolculuğu biten Yaman adaya şu sözlerle veda etti:
Yıllardır Survivor'ı izliyorum ben. Bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Survivor olmadan All Star oldum. Hayal ettiğim isimlerle yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da en son Hakan Hatipoğlu elenerek adaya veda etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA