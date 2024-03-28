Göbeği ve baseni patır patır eritecek formül! 41’lik Büşra Pekin 5 adımda 15 kilo verdi!

Abur Cuburdan Kaçınma: Sağlığa zararlı abur cuburlardan uzak durarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen Pekin, bu sayede kilo verme sürecini hızlandırıyor.

🥤 Ketojenik İçecekler:

Bol su

Yeşil çay (şekersiz)

Bir miktar hindistancevizi suyu

Bu günlük Ketojenik Diyet listesi, vücudu ketozise sokarak yağ yakımını teşvik etmeyi amaçlar. Besinlerin tüketim miktarı ve çeşitliliği kişinin ihtiyacına ve hedeflerine göre değişebilir. Bu nedenle diyeti uygulamadan önce alanında uzman birine danışmanız önerilir. İyi bir beslenme deneyimi için dengeli ve çeşitli besinler tercih edilmelidir. 🍳🥗🍖🥑🥤