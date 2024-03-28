51'lik Giovanni Guidetti'nin eşi Türk voleybolcu çıktı! Milli Takım'ın eski antrenörünün 36'lık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Eşimi bu ülkede tanıdım..."

Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ın başarısını taçlandırırken, Türkiye'deki hayatına dair merak uyandıran bir detay daha ortaya çıktı. Uzun yıllardır Türkiye'de olan Guidetti, burada bir Türk kızıyla evlenerek gönül bağını daha da güçlendirdi. İşte Guidetti'nin Türk güzeli eşi...