51'lik Giovanni Guidetti'nin eşi Türk voleybolcu çıktı! Milli Takım'ın eski antrenörünün 36'lık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Eşimi bu ülkede tanıdım..."

Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ın başarısını taçlandırırken, Türkiye'deki hayatına dair merak uyandıran bir detay daha ortaya çıktı. Uzun yıllardır Türkiye'de olan Guidetti, burada bir Türk kızıyla evlenerek gönül bağını daha da güçlendirdi. İşte Guidetti'nin Türk güzeli eşi...
İtalyan antrenör Giovanni Guidetti, Türkiye'de uzun yıllardır sadece voleybol sahalarında değil, aynı zamanda Türk kültürü ve insanına duyduğu sevgiyle de tanınıyor. Vakıfbank gibi önemli bir takımı başarıyla yöneterek adını altın harflerle yazdıran Guidetti'nin özel hayatı da merak konusu olmuştu.
Vakıfbank'ın başarılı antrenörü Giovanni Guidetti, son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri oldu, özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda.
Filenin Sultanları'nı zirveye taşıyan başarılarıyla tanınan Guidetti, Tokyo'da başarılı bir performans sergilese de finale ulaşamadan elendi. Ancak takımı, CEV turnuvasında Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazandı ve dünya üçüncüsü oldu.