Yalı Çapkını’nı şah mat edecek ayrılık! Hikaye komple değişiyor

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Yalı Çapkını dizisiyle devam ederken kulislerde diziye dair sürpriz bir ayrılık iddiası konuşulmaya başlandı. İddialara göre, dizinin sevilen karakterlerinden biri, yakın zamanda diziye veda edecek. Bu haber, dizinin hayranlarını oldukça şaşırttı. Ancak hangi karakterin ayrılacağına dair net bir bilgi henüz yok.

SÜRPRİZ İDDİA İddialara göre, Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman diziye veda ediyor. Güzel oyuncu bu iddialarla ilgili henüz net bir açıklama yapmamışken izleyicilerin merakı her geçen gün artıyor.