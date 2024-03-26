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Ve öylece terk edip gidecekler! Yan Oda dizisinde final gibi 2 ayrılık kararı

Yan Oda, 4. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Ancak, dizinin perde arkasında yaşanan bir gelişme herkesi şoka uğrattı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:44 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:44
Ve öylece terk edip gidecekler! Yan Oda dizisinde final gibi 2 ayrılık kararı

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Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Yan Oda dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fikret ve Sevgi arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizinin fragmanında, Fikret'in Sevgi'ye hitaben "Bu evlilik zaten yıkılmaya mahkum" şeklindeki çarpıcı ifadesi öne çıktı. Bu gelişmeler sonrası dizide ayrılık iddiaları çalkalanmaya başlandı. İşte merak edilenler...

TERK ETTİ

Yan Oda dizisinin yeni tanıtımında, Fikret'in Sevgi'ye yönelik sözleri ve Taylan'ın Simten'i terk etmesi izleyicilerin dikkatini çekti.

Tanıtımda, Fikret'in Sevgi'ye hitaben "Bu evlilik zaten yıkılmaya mahkum" şeklindeki çarpıcı ifadesi öne çıktı. Bu sözler, çiftin ilişkisindeki gerilimin ve belirsizliğin arttığını gösteriyor. Ayrıca, Taylan'ın Simten'i terk etmesi de tanıtımda önemli bir olay olarak sunuldu.

Bu gelişme sonrası 2 isimden birinin ayrılıp ayrılmayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu durumun akıbeti de belli olacaktır.

YENİ OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU

Star TV ekranlarında seyircilerle buluşan "Yan Oda" dizisi, iki farklı ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan çatışmaları konu alıyor. OGM Pictures yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna, son olarak Başak Daşman katıldı ve dizide "İlknur Tekin" karakterine hayat verecek.

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi isimlerden oluşan geniş bir kadroya sahip olan dizi, bu yönüyle dikkat çekiyor.

"Yan Oda", karmaşık ilişkileri, aile içi ve aileler arası gerilimleri konu alıyor. Başak Daşman'ın katılımıyla birlikte dizinin hikayesi ve karakterleri arasındaki dinamiklerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

DİZİ BAŞLAMADAN ÖNCE 2 OYUNCU AYRILMIŞTI

Yan Oda dizisinin beklenmedik bir gelişmeyle iki oyuncusunun ayrılma kararı almasıyla sarsıldığı bildirilmişti. Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, projeden çekilme kararı alarak diziye veda etti.

Aile dizisinden transfer olan Ayda Aksel'in, bir kaza sonucu bacağını kırması ve geçirdiği ameliyat nedeniyle dinlenmesi gerektiği için kadrodan ayrıldığı belirtildi.

Diğer yandan, projede yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun ise sunulan şartlarda anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığı ifade edilmişti.

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