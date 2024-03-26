Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı: Gedelli’de felaket kol geziyor! Dilek gitti derken şimdi de...

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Gönül Dağı'nın yeni fragmanında şehirde yaşanan büyük bir felaket tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer sahne ise ana karakterlerden birinin oğlunun alevler içinde kalmasıyla ilgili. Bu beklenmedik olay, dizinin seyirciyi duygusal olarak derinden etkileyecek sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

SÜRPRİZ GELİŞME Gönül Dağı dizisi, izleyicileri her hafta yeni bir maceraya sürüklüyor. Son olarak yayınlanan 133. bölüm fragmanıyla, kasabada yaşanan trajik olaylar bir kez daha gözler önüne serildi.