Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı: Gedelli’de felaket kol geziyor! Dilek gitti derken şimdi de...

Rıfat'ın evi alevler içinde kalırken, içeride mahsur kalan oğlu Ömer'in akıbeti izleyicileri derinden etkiledi. Rıfat'ın ve kasaba halkının bu zor durum karşısındaki mücadelesi heyecanı artırıyor.
Amcaoğulları'nın depremle mücadele konusunda attığı adımlar da bölümde önemli bir yer tutuyor. Deprem çalışmaları kapsamında bir yazılım sistemi geliştirmeye karar veren aile, bu yolda karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkacak?
Kaya Ailesi'nin gelini Selma'nın ilk iftar yemeği hazırlığı da bölümde önemli bir yer tutuyor. Selma'nın iftar için hazırlıkları ve bu süreçte yaşanacak komik, tatlı anlar diziye ayrı bir renk katıyor.
ESKİ VE YENİ YÜZLERİN BULUŞMASI
Keriman'ın dönüşü ve Japonya'dan gelen misafirler, kasabada yeni dinamiklerin oluşmasına sebep oluyor.
Selami'nin eşi Keriman'a karşı hissettiği yabancılık ve Ramazan'ın misafirlerden birini yanlışlıkla kaybetmesi gibi olaylar, Gönül Dağı'nın yeni bölümünde izleyicileri bekleyen diğer sürprizler arasında.