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Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı: Gedelli'de felaket kol geziyor! Dilek gitti derken şimdi de...

TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı izleyicilerini duygusal ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Her bölümü merakla beklenen dizi yeni fragmanıyla yine ekran başındakileri şaşırtmaya hazırlanıyor. Gönül Dağı'nın 133. bölüm fragmanı büyük bir yıkım ve kederin izlerini taşıyor. İzleyiciler merakla bekledikleri bu yeni gelişmelerle bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 09:48 Güncelleme 26 Mart 2024, 09:48
Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı: Gedelli’de felaket kol geziyor! Dilek gitti derken şimdi de...

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Gönül Dağı'nın yeni fragmanında şehirde yaşanan büyük bir felaket tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer sahne ise ana karakterlerden birinin oğlunun alevler içinde kalmasıyla ilgili. Bu beklenmedik olay, dizinin seyirciyi duygusal olarak derinden etkileyecek sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı dizisi, izleyicileri her hafta yeni bir maceraya sürüklüyor. Son olarak yayınlanan 133. bölüm fragmanıyla, kasabada yaşanan trajik olaylar bir kez daha gözler önüne serildi.

Bir yanda koca bir binanın kül olduğunu gören izleyiciler, diğer yanda alevler içinde kalan küçük Ömer'in dramına şahit oldu.

Rıfat'ın evi alevler içinde kalırken, içeride mahsur kalan oğlu Ömer'in akıbeti izleyicileri derinden etkiledi. Rıfat'ın ve kasaba halkının bu zor durum karşısındaki mücadelesi heyecanı artırıyor.

Amcaoğulları'nın depremle mücadele konusunda attığı adımlar da bölümde önemli bir yer tutuyor. Deprem çalışmaları kapsamında bir yazılım sistemi geliştirmeye karar veren aile, bu yolda karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkacak?

Kaya Ailesi'nin gelini Selma'nın ilk iftar yemeği hazırlığı da bölümde önemli bir yer tutuyor. Selma'nın iftar için hazırlıkları ve bu süreçte yaşanacak komik, tatlı anlar diziye ayrı bir renk katıyor.

ESKİ VE YENİ YÜZLERİN BULUŞMASI

Keriman'ın dönüşü ve Japonya'dan gelen misafirler, kasabada yeni dinamiklerin oluşmasına sebep oluyor.

Selami'nin eşi Keriman'a karşı hissettiği yabancılık ve Ramazan'ın misafirlerden birini yanlışlıkla kaybetmesi gibi olaylar, Gönül Dağı'nın yeni bölümünde izleyicileri bekleyen diğer sürprizler arasında.

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