2 yılda 35 kilo verdi; 48'lik Zuhal Topal'ın jet gibi kilo yaktıran diyeti! "Her gün 1 tatlı kaşığı..."

Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını ifade eden Topal, bu besin takviyesinin kilo verme sürecindeki rolünü vurguladı.

Ayrıca, Topal, doktor kontrolünde bir diyet programına sadık kaldığını belirtiyor. Az ve sık yemek prensibine uyarak beslendiğini dile getiren ünlü sunucu, sağlıklı bir diyet programının önemine değiniyor.

Zuhal Topal'ın kilo verme sürecinde kullandığı çörek otu yağıyla ilgili öneriler de dikkat çekiyor. Topal, her öğünden önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyor ve yutamayanlar için bu yağın 1 çay kaşığı şeklinde kullanılmasını öneriyor.

Çörek otunun tokluk hissi yaratmaya yardımcı olduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı bilinirken, aynı zamanda birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.

Zuhal Topal'ın sağlıklı kilo verme süreci ve kullanmış olduğu çörek otu yağıyla ilgili öneriler, dikkat çekici bir şekilde zayıflama konusunda ilham veriyor.