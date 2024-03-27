2 yılda 35 kilo verdi; 48'lik Zuhal Topal'ın jet gibi kilo yaktıran diyeti! "Her gün 1 tatlı kaşığı..."

Ünlü sunucu Zuhal Topal, yıllar önceki hamilelik fotoğraflarının ardından son iki yılda göz kamaştırıcı bir şekilde 35 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Topal bu başarıya nasıl imza attı? İşte, Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı ve detayları...
Zuhal Topal, kızının doğumunun ardından yaşadığı kilo kaybını, doğal etkilerle açıkladı. Özellikle emzirme sürecinin, kilo verme sürecine olumlu katkı sağladığını belirten Topal, sağlıklı bir kilo verme yolculuğunda emzirmenin önemine vurgu yaptı.
HER GÜN DÜZENLİ OLARAK TÜKETİYOR
Ancak, Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlerle sınırlı değil. Ünlü sunucu, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyor.