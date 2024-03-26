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Yasemin Kay Allen isminin hikayesini anlattı! “Fanatik olarak kulağa daha hoş geliyor” Meğer Suna Yıldızoğlu...

İngiliz asıllı Türk oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun Dudley Allen ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasemin Kay Allen, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. “Soyadım değil, göbek adım Kay” diyen oyuncu, annesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Yasemin Allen’in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 15:57 Güncelleme 26 Mart 2024, 15:57
Yasemin Kay Allen isminin hikayesini anlattı! “Fanatik olarak kulağa daha hoş geliyor” Meğer Suna Yıldızoğlu...

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Yasemin Allen katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Yasemin Kay Allen, konuk olduğu programda; Kay'ın sanıldığı gibi soyadı değil, 'göbek adı' olduğunu, annesi Suna Yıldızoğlu'nun ismi okunurken daha fanatik durması için bu göbek adını koyduğunu açıkladı.

Allen, "Kay göbek adım. Fanatik olarak kulağa daha hoş geliyor diye koyulmuş açıkçası, anlamı yok. Yasemin Allen'den ziyade annem Yasemin Kay Allen demiş. Bana söylediği hikaye bu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu, "Annen senden daha güzeldi yorumlarına alıştım artık. Annem hâlâ benden daha güzel" açıklamasını yaptı.

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