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Teşkilat'ın başrolünden 18 ay sonra gelen Serdar itirafı! "Eğer o olayı yaşamasaydım..."

Teşkilat'ta Serdar karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılma kararı, dizi severleri derinden etkilemişti. Uzun süren sessizliğin ardından Ertuğrul, ayrılık kararının nedenlerini ve bu süreçte yaşadıklarını detaylı bir şekilde açıkladı. Yapılan açıklamalarla birlikte gizemli kararın perde arkasındaki sırlar gün yüzüne çıktı. İşte ünlü oyuncunun diziden ayrılmasının ardındaki gerçekler!

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 12:25 Güncelleme 26 Mart 2024, 12:25
Teşkilat’ın başrolünden 18 ay sonra gelen Serdar itirafı! Eğer o olayı yaşamasaydım...

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Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, uzun süren merakı sona erdirdi. Ünlü oyuncunun diziye veda etmesinin ardından aylar sonra yaptığı açıklamada ayrılık kararının perde arkası aydınlandı. Ünlü oyuncu aylar sonra ayrılılk nedenlerini ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Çağlar Ertuğrul diziden ayrılma kararının ardında yatan nedenler hakkında konuştu.

Oyuncunun açıklamasına göre, ayrılık kararının ilk nedeni Teşkilat dizisinin yapım şirketi Tims&B ile olan sözleşmesinin 2023 yılında sona ermesiydi. Ancak bu tek sebep değildi.

Ertuğrul'un ayrılık kararında etkili olan bir diğer önemli faktör ise, dizinin aksiyon dolu sahneleri sırasında yaşadığı ciddi sakatlıklar oldu.

Omuzunda, sağ avucunda ve sağ ayağında meydana gelen sakatlıkların ciddiyeti ve bunların kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda doktorunun uyarıları, kararında belirleyici oldu.

Başarılı oyuncu, fizik tedavi görülmezse durumunun ameliyata kadar ilerleyebileceğini ve bu sebeple aksiyon sahnelerine girmemesi gerektiğini belirttiği doktor tavsiyelerini de dile getirdi. Ertuğrul, sağlığını ilk sırada tutma kararı alarak, kariyerinde yeni bir yola girmeyi tercih etti.

Ayrılık sürecinde kendisine gösterilen destek ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, hayranlarının desteğinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Sakatlıklarının umduğu şekilde iyileşmemesi nedeniyle aldığı bu zor kararı, hayranlarına açık ve net bir şekilde aktardı.

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