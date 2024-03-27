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Dilan Polat'ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde

Dilan Polat’ın kara kutusu olan Şule adlı yardımcısı Shaklo Khaydarova, geçtiğimiz aylarda Özbekistan’a yollandı. Şimdi de ülkesinde gece kulübü açtığı ortaya çıktı. Herkes aynı sorunun cevabına odaklandı: Paralar nereden.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı.

Kara para aklamaktan vergi kaçakçılığına kadar çok sayıda iddia ile suçlandı.

Tutuklandı. Mal varlıkları dondurulurken Polat Ailesi'nin çalışanları da mercek altına alındı.

Onlar arasında en dikkat çeken isim ise ÖzbekistanShaklo Khaydarova adlı kadındı.

Dilan Polat ile çektiği videolarla tanınan ve Şule olarak anılan Khaydarova, akrabalarını çağırdı. Polatlar tutuklanırken onların villasında kalmaya başladı.

Kaçak çalıştığı anlaşılınca gözaltına alınıp ülkesine yollandı. İşte Şule ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın bakıcısının Özbekistan'da gece kulübü açtığı ortaya çıktı.

Şule, oldukça lüks olan gece kulübünden bir fotoğraf paylaştı. Gelen tebrikleri videoda yayınladı. Hatta son derece lüks barında video çekip sosyal medyadan dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde.

Herkes Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Khaydarova'nın bu parayı nereden bulduğunu merak etmeye başladı. Bu arada Khaydarova daha önce de kendisine bir ev almıştı. Ayrıca lüks mağazalarda alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı.

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Dilan Polat’ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde
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