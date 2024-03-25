Yaban Çiçekleri'nin Kılıç'ı Akın Akınözü'nün annesi şoke etti! Bakın hangi ünlü oyuncunun oğluymuş! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nde Aslıhan Malbora ile başrolü paylaşan Akın Akınözü'nün hayatı merak edildi. Kadrosunda Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi isimlerin yer aldığı dizide Kılıç karakterini canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. "Akın Akınözü'nün annesi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şoke oldu. Bakın Akın Akınözü hangi ünlü oyuncunun oğluymuş...