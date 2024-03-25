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Gönül Dağı'nın eski başrolünden 2 yıl sonra gelen itiraf! "Eğer dizide kalsaydım..."

Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle ön plana çıkan Gülsüm Ali izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. İlhan'ın Berk Atan ile olan uyumlu performansı diziye özel bir boyut katmıştı. Ancak diziye veda etmesi izleyici kitlesini üzmüştü. Gülsüm Ali İlhan'ın diziden ayrılışının ardından sessizliğe bürünmesi izleyicilerin merakını daha da artırmıştı. Yıllar sonra katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar, dizi hayranlarını şaşırttı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 10:14 Güncelleme 25 Mart 2024, 10:14
Gönül Dağı’nın eski başrolünden 2 yıl sonra gelen itiraf! Eğer dizide kalsaydım...

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Gönül Dağı'nın hikaye akışında Dilek karakterinin beklenmedik şekilde diziden ayrılması proje için bir dönüm noktası oluşturmuştu. Karakterin ölüm sahnesi izleyiciler arasında derin etkiler bırakmıştı. Bu dizinin dokusunu ve seyirciyle olan bağını önemli ölçüde etkilemişti. 2 yıl sonra ayrılıkla ilgili sürpriz bir itiraf geldi.

YILLAR SONRA GELEN SÜRPRİZ İTİRAF

Gülsüm Ali İlhan'ın diziden ayrılışının üzerinden yaklaşık iki yıl geçti.

Bu süre zarfında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Gönül Dağı hakkında konuştu.

İlhan "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" diyerek hayranlarına duygusal bir sürpriz yaptı.

DİLEK KARAKTERİNİN UNUTULMAZ FİNALİ

Gönül Dağı'nda Dilek karakterinin hikayesi, Asuman ve Ramazan'ın düğün gününde yaşanan trajik bir olayla son bulmuştu.

Dizi bölgeye görev için giden Dilek'in, çalışırken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle izleyicileri derinden etkiledi. Bu dizinin dokusunda bir dönüm noktası oluşturarak, karakterin hikayesini unutulmaz kıldı.

DUYGUSAL VEDA

Gülsüm Ali o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Gönül Dağı"na veda etti. İlhan, "Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı 'Gönül Dağı'.

İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz" diyerek, duygusal bir mesajla hayranlarına veda etmişti.

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