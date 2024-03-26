Gönül Dağı'nın eski başrolü 2 yıl sonra resmen itiraf etti! "Eğer Dilek dizide kalsaydı..."

İlhan "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" diyerek hayranlarına duygusal bir sürpriz yaptı.
DİLEK KARAKTERİNİN UNUTULMAZ FİNALİ
Gönül Dağı'nda Dilek karakterinin hikayesi, Asuman ve Ramazan'ın düğün gününde yaşanan trajik bir olayla son bulmuştu.
Dizi bölgeye görev için giden Dilek'in, çalışırken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle izleyicileri derinden etkiledi. Bu dizinin dokusunda bir dönüm noktası oluşturarak, karakterin hikayesini unutulmaz kıldı.
DUYGUSAL VEDA
Gülsüm Ali o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Gönül Dağı"na veda etti. İlhan, "Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı 'Gönül Dağı'.
İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz" diyerek, duygusal bir mesajla hayranlarına veda etmişti.