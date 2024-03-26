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Gönül Dağı'nın eski başrolü 2 yıl sonra resmen itiraf etti! "Eğer Dilek dizide kalsaydı..."

Gülsüm Ali, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle izleyicilerin hafızasında derin bir iz bıraktı. Dilek'in naif ve içten tavırlarıyla seyircilerin gönlünde taht kuran Gülsüm Ali performansıyla da dikkat çekti. Ancak Gülsüm Ali'nin diziden ayrılma kararı izleyicileri derinden üzdü. İlhan'ın diziden ayrılmasıyla birlikte Gülsüm Ali'nin sessizliğe bürünmesi, hayranlarının merakını daha da artırdı. Yıllar sonra katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşırtan Gülsüm Ali sessizliğini bozdu.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 08:22 Güncelleme 26 Mart 2024, 08:22
Gönül Dağı’nın eski başrolü 2 yıl sonra resmen itiraf etti! Eğer Dilek dizide kalsaydı...

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Gönül Dağı'nın hikaye akışında Dilek karakterinin beklenmedik şekilde diziden ayrılması proje için bir dönüm noktası oluşturmuştu. Karakterin ölüm sahnesi izleyiciler arasında derin etkiler bırakmıştı. Bu dizinin dokusunu ve seyirciyle olan bağını önemli ölçüde etkilemişti. 2 yıl sonra ayrılıkla ilgili sürpriz bir itiraf geldi.

YILLAR SONRA GELEN SÜRPRİZ İTİRAF

Gülsüm Ali İlhan'ın diziden ayrılışının üzerinden yaklaşık iki yıl geçti.

Bu süre zarfında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Gönül Dağı hakkında konuştu.

İlhan "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" diyerek hayranlarına duygusal bir sürpriz yaptı.

DİLEK KARAKTERİNİN UNUTULMAZ FİNALİ

Gönül Dağı'nda Dilek karakterinin hikayesi, Asuman ve Ramazan'ın düğün gününde yaşanan trajik bir olayla son bulmuştu.

Dizi bölgeye görev için giden Dilek'in, çalışırken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle izleyicileri derinden etkiledi. Bu dizinin dokusunda bir dönüm noktası oluşturarak, karakterin hikayesini unutulmaz kıldı.

DUYGUSAL VEDA

Gülsüm Ali o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Gönül Dağı"na veda etti. İlhan, "Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı 'Gönül Dağı'.

İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz" diyerek, duygusal bir mesajla hayranlarına veda etmişti.

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