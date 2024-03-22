Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri yalnız bırakmadı

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçen sene Mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.
Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçen sene Mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.
Bahar Öztan 8 yıldır kanserle mücadele verirken hastalığı beşinci kez nüksetti ve yeniden tedavi sürecine girdi.
Bahar Öztan şimdilerde bu savaşı 4. kez yine tüm inancıyla vermeye devam ediyordu.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Ünlü oyuncudan korkutan haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı.
"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR"
Bahar Öztan daha önce sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.
GAMZELİ GÜZEL'DEN ACI HABER
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün acı haber geldi. 61 yaşındaki Bahar Öztan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Acı haberi Bora Gencer duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan'ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim.Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin camiinde kılınacak ikindi namazından sonra karacaahmet mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda Bahar öztan'ın öldüğüne dair haberler çıkmış, ancak oğlu bu iddiaları yalanlamıştı.
Acı haber sonrası Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak sosyal medya hesabından cenaze bilgilerini paylaştı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bahar Öztan'ın cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'ın yanı sıra, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı. Ayrıca cenaze törenine birçok kurum, kuruluş ve siyasi partiler de çelenk gönderdi.
Cenaze töreninde konuşan Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, "Sözün bittiği yer. Herkes bir şeyler soruyor ama söylenecek çok söz yok. Hayatın döngüsü yapacak bir şey yok. Sağ olsun kimse yalnız bırakmadı" dedi.
Cenaze törenine katılan oyuncu Perihan Savaş, "Çok mücadele etti. Ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. İki tane film çektim onunla dünya tatlısı bir insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm" diye konuştu.
"KALBİ, RUHU ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI"
'Kendisi benim kankamdı' diyerek sözlerine başlayan oyuncu Nuri Alço, "Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştık. Kendi çaba sarf etti ama maalesef bu hastalık bir bulaşınca yakasını bırakmıyor insanın. 5 ay oldu bu hastanede yatalı, bir sürü tedaviler, yanlışlıklar oldu, kurtaramadık. Allah yani ruhunu şad etsin, toprağımız olsun. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, yani yanından bir saniye dahi ayrılmayan, onunla yatan kalkan, bu hastalığın da başında olan öyle bir evlat gördü. Allah herkese de öyle bir evlat nasip. Onun için güzel bir şekilde gitti" diye konuştu.
"BİZ DE BAŞARACAĞINA İNANIYORDUK AMA OLMADI"
Bahar Öztan ile 4 filmde yer aldığını söyleyen şarkıcı Gökhan Güney ise, "Üzüntüden insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani baktığınız zaman, şimdi biz Bahar'ın rahatsızlığını ben yıllardır biliyorum. Zaman zaman görüşüyoruz. Bodrum'a gittiğimiz zaman uğruyoruz. Bayağı mücadele verdi ve çok azimliydi. Biz de başaracağına inanıyorduk ama olmadı işte. Bu hastalık lanet bir hastalık, yapacak bir şey yok. Bahar çok sevdiğimiz, yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Kişilik olarak da sakin, cici bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
"BİZİM GAMZELİMİZDİ, ÇOK ÜZGÜNÜM"
Bodrum'da komşusu olduğunu söyleyen şarkıcı Safiye Soyman, "Çok üzgünüz, benim çok iyi arkadaşımdı. Onu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır, kelimeler yetmez. Hiç kimseyi kırmayan, o kadar güzel bir insandı ki mekanı cennet olsun. Hiç onu unutmayacağız, çok üzüldük" dedi. Perihan Savaş ise, "Çok savaştı, çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben onunla 2 tane film çektim, dünya tatlısı bir insandı. Bizim gamzelimizdi, çok üzgünüm. Hastanedeydi, ziyaret etmemiz mümkün değildi. Çok üzgünüm" diye konuştu.
ÜNLÜLERDEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMLARI
Acı haberin ardından ünlülerden peş peşe başsağlığı paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...
NEBAHAT ÇEHRE: Başımız sağolsun
Deniz Seki: Gamzeli güzelimiz Bahar Öztan'ımızı kaybetmişiz çok üzgünüm. Sevenlerinin başı sağ olsun.. Mekanı Cennet olsun.
Ebru Gündeş
Çağla Şıkel
Hakan Ural
Emre Altuğ
Filiz Akın
Hülya Koçyiğit
Seren Serengil
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.