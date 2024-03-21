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Ortadirek Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir, hastalığı neydi, neden vefat etti? Bahar Öztan filmleri ve kariyeri...

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Üç kez kanseri yenen ve son olarak geçtiğimiz aylarda tedavi sürecine yeniden başlayan Öztan, bugün hayatını kaybetti. Yeşilçam camiasının "Gamzeli Güzeli" olarak tanıdığı Bahar Öztan'ın ölümü sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Peki, Bahar Öztan kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 23:31 Güncelleme 21 Mart 2024, 23:31
Ortadirek Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir, hastalığı neydi, neden vefat etti? Bahar Öztan filmleri ve kariyeri...

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Bahar Öztan üç kez kanseri yenmesine rağmen, geçtiğimiz aylarda tekrar tedavi görmeye başlamıştı. Ancak bugün gelen acı haberle, Bahar Öztan'ın yaşam mücadelesi son buldu.

BAHAR ÖZTAN HASTALIĞI NEYDİ?

Bahar Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı:

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."

BAHAR ÖZTAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün acı haber geldi.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi. Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı. 2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

BAHAR ÖZTAN FİLMLERİ

  • 1977: Çırılçıplak
  • 1979: Şaşkın Milyoner
  • 1980: Sönmüş Ocak
  • 1981: Kanlı Nigar
  • 1982: Ağlayan Gülmedi mi?
  • 1982: Bizim Mahalle

  • 1982: Doktor Civanım
  • 1982: Dört Yanım Cehennem
  • 1982: Kırmızı Kelebek
  • 1982: Sevenler Ölmez
  • 1983: Aptal Kahraman
  • 1983: Bedel
  • 1983: Dostlar Sağolsun
  • 1983: Futboliye
  • 1983: Gül Ağacı
  • 1983: İkimiz de Sevdik
  • 1983: Küçük Ağa
  • 1983: Yıldızlar da Kayar
  • 1984: Darbe
  • 1984: Deli Fişek
  • 1984: Ortadirek Şaban
  • 1985: Bin Defa Ölürüm
  • 1985: Bu Ne Sevgi
  • 1985: Domdom Kurşunu
  • 1985: Fakir Milyoner
  • 1985: Kanun Adamı
  • 1985: Kaplanlar
  • 1985: Mahkûm
  • 1985: Melek Yüzlüm
  • 1986: Ağlama
  • 1986: Aşk Dediğin Laftır
  • 1986: Ava Giden Avlanır
  • 1986: Hasretim
  • 1986: Manyak
  • 1986: Mazideki Kadın

  • 1986: Namus Sözü
  • 1986: Sevdan Öldürdü Beni
  • 1987: Babamız Eğleniyor
  • 1987: Gençlik Yılları
  • 1987: Homoti
  • 1987: Kaderim
  • 1987: Severek Öldüler
  • 1987: Umutların Ötesi
  • 1987: Vahşiler
  • 1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
  • 1988: Sapık Kadın
  • 1988: Serçeler Göç Etmez
  • 1989: Hedef
  • 1989: Sabahın İlk Işıkları
  • 1989: Serseri Aşıklar
  • 1989: Yarın Bir Başka Gündür
  • 1990: Kiralık Anne
  • 1990: Sonsuz Kaçış
  • 1991: Günbatımı
  • 2000: Yalvarış
  • 2007: Aşk Kapıyı Çalınca
  • 2008: Görgüsüzler
  • 2019: Afili Aşk

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