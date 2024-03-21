Yargı dizisinde keçileri kaçırtacak ayrılık kararı; Bu kez onun bileti kesildi!

Daha önce paylaşılan senaryo hakkındaki görüşler, şimdi izleyiciler tarafından hatırlatılarak tekrar gündeme geldi. Ancak dizinin son bölümünde Eren Komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yaşanan senaryo krizi sonrasında dizi ekibinin nasıl bir hamle yapacağı ve hikayenin nasıl gelişeceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.