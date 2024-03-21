Yargı dizisinde keçileri kaçırtacak ayrılık kararı; Bu kez onun bileti kesildi!

Kanal D ekranlarında duygu dolu sahneleriyle ekrana gelen Yargı dizisi, son bölümünde şok edici olaylarla gündeme geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan, Arda Anarat, Alican Yücesoy ve Defne Kayalar gibi oyuncuların yer aldığı dizi, her geçen hafta yeni bir sürprizle seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor.
Usta oyuncu Uğur Aslan'ın canlandırdığı Eren Komiser karakterinin kızına yapılanlar, izleyicilerde büyük bir infiale neden oldu.
Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan senaryo, özellikle Eren Komiser'in kızı Tuğçe karakterine yazılan olaylarla izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada da gündem olan bu durum, dizinin hayranlarını derinden etkiledi.