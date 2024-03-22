Yalı Çapkını dizisini bitiren karar; 1 başrol diziden ayrıldı! Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi, Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklamasıyla da büyük yankı uyandıracak.

Senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak olan karakterin ileriki bölümlerde diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olacak.

Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erise de, Seyran çözmeleri gereken problemler olduğunu söyler. Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması evde bomba etkisi yaratırken, ona en büyük destek torunu Ferit'ten gelir.

Geçmişte yaşayamadıkları güzel günleri telafi etmek isteyen Halis Ağa ve Hattuç, evlilik sürecinde her şeyin usulüne göre hiçbir eksik olmadan ilerlemesin ister. Kazım ise halasının verdiği bu kararla neye uğradığını şaşırır.

Seyran'ın kıymetini daha iyi anlayan Ferit, onu her konuda destekleyip etrafında pervane olur. Pelin ile Kaya arasında ise beklenmedik gelişmeler yaşanır.

Nişan günü Hattuç'u Kazım'dan istemek Ferit'e düşerken, Hattuç'un mehir olarak istediği şey herkesi şok eder.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor.