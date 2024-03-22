Yalı Çapkını dizisini bitiren karar; 1 başrol diziden ayrıldı! Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Yalı Çapkını dizinde üzen veda! Yolun sonuna geldi. Sezon finaline az bir süre kalan iddialı diziden yeni ayrılık haberi geldi. Buna göre Nükhet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden gidiyor. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizinde üzen veda! Yolun sonuna geldi. Sezon finaline az bir süre kalan iddialı diziden yeni ayrılık haberi geldi. Buna göre Nükhet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden gidiyor. İşte detaylar...
"Yalı Çapkını" adlı dizi, ikinci sezonunda da seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi, bu akşam ekrana gelecek bölümünde izleyicilere flaş bir ayrılık yaşatacak.
İkinci sezonun başında Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak diziye katılan Binnur Kaya ise ekibe veda edecek.
Nükhet karakterinin diziden ayrılması büyük konuşulacak.
Senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak olan karakterin ileriki bölümlerde diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olacak.
Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi, Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklamasıyla da büyük yankı uyandıracak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün konusu şöyle;
Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erise de, Seyran çözmeleri gereken problemler olduğunu söyler. Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması evde bomba etkisi yaratırken, ona en büyük destek torunu Ferit'ten gelir.
Bu evlilik gerçekleşirse evdeki gücünü tamamen yitireceğini düşünen İfakat, kan donduran planları değerlendirmeye alır.
Geçmişte yaşayamadıkları güzel günleri telafi etmek isteyen Halis Ağa ve Hattuç, evlilik sürecinde her şeyin usulüne göre hiçbir eksik olmadan ilerlemesin ister. Kazım ise halasının verdiği bu kararla neye uğradığını şaşırır.
Seyran'ın kıymetini daha iyi anlayan Ferit, onu her konuda destekleyip etrafında pervane olur. Pelin ile Kaya arasında ise beklenmedik gelişmeler yaşanır.
Nişan günü Hattuç'u Kazım'dan istemek Ferit'e düşerken, Hattuç'un mehir olarak istediği şey herkesi şok eder.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Barış Günger kaleme alıyor.
Yeni tanıtımda; Hatice için gelin hamamı yapılması ve Orhan'ın teşekkür etmek için Seyran'a araba hediye etmesi dikkat çekti.