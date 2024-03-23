Yabani dizisinde yıldırım gibi veda kararı; Yaman diziden ayrılıyor yerine de...

Başrolünde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı "Yabani" dizisi, son bölümüyle izleyicileri şaşırtacak bir değişimle dikkatleri üzerine çekti. Dizinin tutkulu hayranları, beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bu bölümde adeta hayrete düşecekler.
Halit Özgür Sarı'nın Ayrılışının Ardındaki Gerçekler
Halit Özgür Sarı, Yaman karakteri ile Yabani dizisinde adından söz ettirmişti. Ancak son bölümde yaşananlar, onun diziden ayrıldığı iddilarını güçlendirdi.
Sarı'nın ayrılışının kesin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, kulislerde dolaşan söylentilere göre, oyuncunun karakterin gidişatından ve senaryonun mevcut durumundan memnun olmadığı konuşuluyor.