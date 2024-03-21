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Ateş Kuşları Latin Amerika’da izleyiciyle buluşuyor!

atv’nin 2 sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Ateş Kuşları, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları, Panama ve Ekvator’da yayınlanmaya başlıyor.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:47 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:47
Ateş Kuşları Latin Amerika’da izleyiciyle buluşuyor!

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Sevilen dizi 19 Mart'ta Ekvator'da yayına başladı!

İki sezondur izleyicilerin büyük ilgisiyle takip ettiği Ateş Kuşları, Latin Amerika yolculuğuna 19 Mart 2024'te Ekvator'da yayın yapan TC Television kanalıyla başladı.

24 MART'TA PANAMA'DA
Ayrıca 24 Mart 2024'te Panama'da izleyicilerle buluşacak olan Ateş Kuşları dizisinin birinci ve ikinci sezonu, prime-time'da TVN kanalında yayınlayacak.

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından sıkça söz ettiriyor.

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