Kızıl Goncalar’da ayrılık depremi; 1 ismin vadesi doldu son noktayı koyup gidecek! Final yakındır

İzleyiciler, Cüneyd ve Zeynep'in Feyza'ya karşı aldığı tavır hakkında da fikirlerini paylaşırken, bu sahnelerin tepki çektiği gözlemleniyor.

Dizide yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ayrılıkların yaşanabileceği spekülasyonları da ortaya çıktı. Ancak dizinin geleceği hakkında net bir bilgi olmadığı için bu iddiaların ne kadar doğru olduğu belirsizliğini koruyor.