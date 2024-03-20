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Kızıl Goncalar'da ayrılık depremi; 1 ismin vadesi doldu son noktayı koyup gidecek! Final yakındır

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği, izleyicileri sürükleyici hikayesiyle büyüleyen "Kızıl Goncalar" dizisi, final mi yoksa sezon finali mi yapacağı konusunda uzun süredir merak konusu olmuştu. Öte yandan diziden bir ismin ayrılacağı iddiaları çoğaldı. İşte diziye dair son gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 11:54 Güncelleme 20 Mart 2024, 11:54
Kızıl Goncalar’da ayrılık depremi; 1 ismin vadesi doldu son noktayı koyup gidecek! Final yakındır

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Pazartesi akşamlarının merakla takip edilen dizilerinden biri olan "Kızıl Goncalar", son bölümleriyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor.

Ancak son yayınlanan bölümlerde yaşanan olaylar, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu.

Özellikle Feyza karakterine hayat veren Zehra Kelleci'nin diziden ayrılacağına dair çıkan iddialar, merak uyandırdı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

İzleyiciler, Cüneyd ve Zeynep'in Feyza'ya karşı aldığı tavır hakkında da fikirlerini paylaşırken, bu sahnelerin tepki çektiği gözlemleniyor.

Dizide yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ayrılıkların yaşanabileceği spekülasyonları da ortaya çıktı. Ancak dizinin geleceği hakkında net bir bilgi olmadığı için bu iddiaların ne kadar doğru olduğu belirsizliğini koruyor.

"Kızıl Goncalar" dizisinin hayranları, önümüzdeki haftalarda heyecan dolu ve belirsiz bir süreçle karşılaşabilirler. Ancak dizinin geleceği ve yaşanacak gelişmeler hakkında net bir açıklama yapılmadığı için, izleyicilerin merakla bekleyişi devam ediyor.

1 OYUNCU DİZİYE KATILACAK

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin babası için görüşmeler sürüyor ve oyuncu arayışı erken başladı.

Bu yeni karakter için oyuncunun sakal uzatması gerektiği belirtiliyor, bu da oyuncu seçim sürecini daha da önemli hale getiriyor.

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