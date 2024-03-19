Trabzonspor’un efsanesiydi! 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bir döneme damgasını vuran 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan kahreden haber geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcü hayatını kaybetti.

GEÇTİĞİMİZ YIL AMELİYAT OLMUŞTU

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 45 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ameliyat edilmişti.

Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulübün formasını giyen ve 3 kez de A Milli olan Ersen Martin, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.