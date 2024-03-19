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Trabzonspor'un efsanesiydi! 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bir döneme damgasını vuran 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan kahreden haber geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcü hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 23:30 Güncelleme 20 Mart 2024, 00:05
Trabzonspor’un efsanesiydi! 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Bir döneme damgasını vuran 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan kahreden haber geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcü hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un efsanesi Ersen Martin hayatını kaybetti!

GEÇTİĞİMİZ YIL AMELİYAT OLMUŞTU
Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 45 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ameliyat edilmişti.

Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulübün formasını giyen ve 3 kez de A Milli olan Ersen Martin, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Ersen Martin kısa bir süre önce yoğun bakımdan çıkarken, uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başlamıştı.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


ERSEN MARTİN KİMDİR?
Kariyerine Almanya'nın Nürnberg takımında başlayan Ersen Martin, Türkiye'de sırasıyla Beşiktaş, Siirt Jetpa, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydikten sonra 2013 yılında futbolu bıraktı.

A Milli Takım formasını da 3 kez terleten eski futbolcu, 2007-2009 yılları arasında İspanya'da Recreativo Huelva'da oynadı.

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