İnci Taneleri’nin başrolünde dev değişiklik! Cihan diziden ayrıldı, yerine...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Azem'in oğlu Cihan'la arasının düzelmesiyle duygusal bir an yaşanıyor.

Birlikte karısının mezarına giden ikili, Cihan'ın annesinin gerçek katilini öğrenme arayışına giriyor. Ancak bu arayış Cihan'ı tehlikeli bir durumun içine sürüklüyor.

Azem ise oğlunun başının belada olduğunu öğrenir öğrenmez eline silah alarak çıkmaya karar veriyor. Peki, Azem başını belaya sokacak mı? Diğer yandan, Azem'e ilgi duyan Piraye'nin yaşadığı duygusal karmaşalar da dikkat çekiyor. Piraye, Azem'in ve Dilber'in fotoğraflarını gördüğünde aşkın başlamadan biteceği endişesiyle karşı karşıya kalıyor.

RÜYASI GERÇEK OLACAK MI? Son bölümde, Azem'in yaşadığı bir olay izleyicileri adeta şok etti. Evladı Nehir'le seneler sonra kavuştuğu sahne, başlangıçta gerçek gibi görünse de aslında Azem'in rüyası olduğu ortaya çıktı.

Hapishaneden çıktıktan sonra zorlu bir süreçten geçen ve en büyük isteği çocuklarına kavuşmak olan Azem'in rüyası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.