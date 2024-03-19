21 yıl dile kolay! Mehmed Fetihler Sultanı'nın Helena’sı Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş...

Kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Emine Ün, Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Helena karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı merak edildi. Günay'ın 21 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şoke oldu. Günay'ın eski eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı. Bakın Ayşegül Günay 21 yıl hangi oyuncuyla evli kalmış...