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21 yıl dile kolay! Mehmed Fetihler Sultanı'nın Helena’sı Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş...

Kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Emine Ün, Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Helena karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı merak edildi. Günay'ın 21 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şoke oldu. Günay'ın eski eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı. Bakın Ayşegül Günay 21 yıl hangi oyuncuyla evli kalmış...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:28 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:28
21 yıl dile kolay! Mehmed Fetihler Sultanı’nın Helena’sı Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş... 1

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Helena karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı merak edildi.

21 yıl dile kolay! Mehmed Fetihler Sultanı’nın Helena’sı Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş... 2

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ayşegül Günay, kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Kaybolan Yıllar isimli diziyle geçti.

21 yıl dile kolay! Mehmed Fetihler Sultanı’nın Helena’sı Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş... 3

Oyuncu, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Aile Saadeti, Asla Vazgeçmem, Bir Mucize Olsun, Kuruluş Osman, Hercai, Mükemmel Eşleşme, Üvey Anne gibi birçok film ve dizide rol aldı.

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