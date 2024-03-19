Yalı Çapkını 63. bölüm fragmanı: SeyFer küllerinden doğdu Pelin intihar eşiğinde! Düğün evinden cenaze çıkacak

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Yalı Çapkını'nın son bölümünde, Seyran'ın niçin nişanlanmak zorunda kaldığını anlatması büyük bir duygusallık yarattı. Seyran'ın yaptığı fedakarlık Ferit'i derinden etkiledi. İkili, uzun süren bir sessizliğin ardından birbirlerine olan duygularını açıkça dile getirdiler ve aralarındaki tüm sorunları çözmeye karar verdiler. Bu samimi konuşma, izleyicilere duygusal bir an yaşattı ve Seyran ile Ferit'in yeniden bir araya gelmesiyle umut dolu bir atmosfer oluşturdu.

YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ! Fragmanda dikkat çeken en önemli detaylardan biri, Halis ile Hatice'nin evlilik kararını duyurması oldu.