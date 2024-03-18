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Kızılcık Şerbeti 56. bölüm fragmanı: Alev'den intikam rövanşı! Bebeği aldıracak mı? Pembe ani kararla evi terk edecek

"Kızılcık Şerbeti", 56. bölüm fragmanıyla izleyicilerin heyecanını doruk noktasına çıkaracak. Özellikle Çimen ve Kıvılcım arasındaki gerginlik ve karmaşık ilişkilerin giderek arttığı bu bölümde, Çimen'in imam nikahıyla evlenmesi Kıvılcım'ı adeta deliye döndürüyor. İzleyiciler, bu gelişmelerin ardından yaşanacak olayları merakla bekliyor. Alev'in intikam planı da yeni bölümde devreye girecek. İşte merak edilen gelişmeler...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 13:27 Güncelleme 18 Mart 2024, 13:36
Kızılcık Şerbeti 56. bölüm fragmanı: Alev’den intikam rövanşı! Bebeği aldıracak mı? Pembe ani kararla evi terk edecek

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Çoğu kişi Kızılcık Şerbeti'nin 56. bölüm fragmanını merak ediyor. Son bölümde, Alev intikam almak için yeni bir plan yapıyor. Öte yandan, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Son olarak oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katıldı. Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak izleyici karşısında olacak. İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

Aşk İntiharına Kalkışan Mihri

Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı dizide; Çimen'in kapanması sonucu imam nikahı ile evlenmesi, Kıvılcım'ın evine adeta bomba gibi düşüyor. Kıvılcım'ı asıl üzen ise, bu durumu Doğa ve Alev'in öğrenmesi. Mihri'nin, Metehan'a olan aşkı yüzünden intihara kalkışması, Ertuğrul'u radikal bir karar almaya itiyor.

Ömer'den Linç Kampanyasına Karşı Hamle

Bir iş adamının Kıvılcım'a karşı başlattığı linç kampanyasına Ömer önce uyarma yolunu deniyor.

Ama adamın laftan anlamadığını görünce, başka yöntemlere başvuruyor.

Görkem, sonunda babasını ikna ediyor.

Böylece, hem Fatih ile yeniden görüşmeye başlıyor hem de ailelerin bir araya gelmesini sağlayarak eline güçlü bir koz alıyor.

Alev ve Abdullah Arasındaki Uzlaşma Çabaları

Abdullah, Alev ile barışmak istiyor ama bir türlü istediği sonucu alamıyor.

Farklı bir durumla karşılaşan Alev, intikam almak için büyük bir adım atıyor.

YENİ İSİM KADRODA!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın partneri belli oldu. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni biri girecek. Doğa'nın hayatına girecek ismi Kaan Taşaner canlandıracak.

Bir süredir kendisini çocuğuna adayan Doğa'nın hayatına girecek olan zengin iş insanı 57. Bölümde hikâyeye dahil olacak. Hayat vereceği karakterin adı henüz netleşmeyen Taşaner rol için provalara başlayacak.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.



2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu , 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

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