2000’li yılların popüler çocuk yıldızıydı! Batuhan Berkay Göksu’dan acı haber! 33 yaşında yaşamını yitirdi

Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğu bırakan Göksu, kariyerine yazılımcı olarak devam etti. 12 Nisan 2014'te hayatını Yasemin Göksu ile birleştirdi.