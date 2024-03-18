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2000’li yılların popüler çocuk yıldızıydı! Batuhan Berkay Göksu’dan acı haber! 33 yaşında yaşamını yitirdi

‘Baldız Geliyorum Demez’, ‘Seni Yaşatacağım’ gibi dizilerde rol alan 2000’li yılların popüler çocuk yıldızı Batuhan Berkay Göksu’dan acı haber geldi. Genç oyuncu Berkay Göksu 33 yaşında vefat etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:54 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:54
2000’li yılların popüler çocuk yıldızıydı! Batuhan Berkay Göksu’dan acı haber! 33 yaşında yaşamını yitirdi

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"Seni Yaşatacağım" ve "Baldız Geliyorum Demez" gibi dizilerinde rol alan Batuhan Berkay Göksu'dan acı haber geldi.

2000'li yılların popüler çocuk yıldızı Göksu, 1 aydır süren kanser tedavisi sırasında 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BATUHAN GÖKSU KİMDİR?
12 Mayıs 1990 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi. 2002 yılında ekranlarda yer alan 'Seni Yaşatacağım' dizisinde Yetkin Dikinciler, Can Gürzap, Berna Laçin, Aliye Uzunatağan gibi isimlerle kamera karşısında yer aldı.

Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğu bırakan Göksu, kariyerine yazılımcı olarak devam etti. 12 Nisan 2014'te hayatını Yasemin Göksu ile birleştirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu, 10 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

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