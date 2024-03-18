Yabani dizisinde başrol isim resti çekti; Kimse bu kadar erken olmasını beklemezdi! Peş peşe ayrılık kararı...

Şimdi herkes, Rüya, Yaman ve Leyla arasında nelerin olacağını iyice merak etmeye başladı. Rüya ile Yaman'ın arasının iyice açılacağından korkanlar ise diziye daha da kötü sürprizler bekleyebileceklerini düşünüyor.

Yabani dizisi nin 26. bölümü, Yaman'ın Zafer'e olan intikam hırsını daha da alevlendirdiği bir döneme işaret ediyor. Ancak Yaman, hedefine doğru ilerlerken karşısına beklenmedik engeller çıkıyor.

Yaman'ın amacı net: Zafer ile yüzleşip intikamını almak. Ancak bu hedefe ulaşmak için pek çok engel aşılması gerekiyor. Yaman, her şeye rağmen hedefine yaklaşırken, karşısına çıkan kişi, işlerin beklenenden daha zorlu olacağını gösteriyor.

Yabani 26. bölümde, Zafer'in kirli suç ağına Soysalan Hastanesi'nin alet edilme planı devreye giriyor. Bu durumun tamamen Serhan'ın tutumuna bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Serhan'ın direnmeye kalkması durumunda ailesinin ve Neslihan'ın tehlike altında olacağını gören Yaman, zor bir kararın eşiğinde buluyor kendisini.

Buna ek olarak, Şebnem'in hamile olduğunun ortaya çıkmaması büyük önem taşıyor. Bu durum, Rüya ile ilişkilerini yumuşatan Şebnem'in, Serhan'ın baskılarına boyun eğmemeye karar vermesine neden oluyor.

Özge ise başhekimliğini kullanarak Neslihan ve Güven'i birbirinden uzak tutmaya başlıyor, bu da dengeleri daha da karmaşık hale getiriyor.