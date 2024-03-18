7 günde yağ yaktıran formül! "Sakın ameliyat olmayın..." 48'lik Ebru Akel bu yöntemle yıllardır 58 kilo!

Ünlü sunucu Ebru Akel, sağlıklı yaşam ve ideal kilo koruma tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda zayıflık sırlarını paylaşan Akel, sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda umutsuzluğa kapılmadan yapılması gerekenleri vurguladı. İşte detaylar...
Ünlü televizyon sunucusu Ebru Akel, yıllardır değişmeyen genç ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılında katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akel, kilo vermek isteyenlere bazı değerli tüyolar verdi. İşte o açıklamalar;
UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN
"Kilo vermek zor değil. Umutsuzluğa kapılıp, ameliyatlara ve yağ aldırmaya yönelmeyin, bol bol su için"
"Benim son 2 kilom kaldı, onu da verdikten sonra yaza hazır hale geleceğim"