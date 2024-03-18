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7 günde yağ yaktıran formül! "Sakın ameliyat olmayın..." 48'lik Ebru Akel bu yöntemle yıllardır 58 kilo!

Ünlü televizyon sunucusu Ebru Akel, sağlıklı yaşam ve kilo yönetimi üzerine verdiği değerli önerilerle adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir röportajda, fit kalmanın sırlarını paylaşan Akel'in tavsiyeleri, pek çok kişi için ilham kaynağı olmuştur. Sağlıklı beslenme ve etkili kilo kontrol yöntemlerine dair umut verici ve pratik öneriler sunan Ebru Akel, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için yol gösterici olacak bilgileri aktarıyor. Bu haberimizde, Ebru Akel'in zayıflama ve ideal kiloyu koruma yolculuğundaki deneyimlerinden yola çıkarak sağlıklı yaşamın püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:34 Güncelleme 18 Mart 2024, 08:34
7 günde yağ yaktıran formül! Sakın ameliyat olmayın... 48’lik Ebru Akel bu yöntemle yıllardır 58 kilo!

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Ünlü sunucu Ebru Akel, sağlıklı yaşam ve ideal kilo koruma tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda zayıflık sırlarını paylaşan Akel, sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda umutsuzluğa kapılmadan yapılması gerekenleri vurguladı. İşte detaylar...

Ünlü televizyon sunucusu Ebru Akel, yıllardır değişmeyen genç ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılında katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akel, kilo vermek isteyenlere bazı değerli tüyolar verdi. İşte o açıklamalar;

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

"Kilo vermek zor değil. Umutsuzluğa kapılıp, ameliyatlara ve yağ aldırmaya yönelmeyin, bol bol su için"

"Benim son 2 kilom kaldı, onu da verdikten sonra yaza hazır hale geleceğim"

BUZDOLABIMDA MUTLAKA BULUNURLAR

Ünlü sunucu bir başka röportajında ise doğum kilolarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mutfağımın süper besinleri yoğurt, peynir, süt ve meyve çeşitleri. Buzdolabımda mutlaka bulunurlar. Ayrıca cevizli ekmek, zeytinyağlılar ve çorbalar da masamızda sürekli yer alan yemekler arasında."

"Doğum sonrası üç ay hiçbir şekilde spor yapmadım. Aslına bakarsanız zaten spor yapacak halim de kalmıyordu. Beşinci ay itibariyle nabzımın çok yükselmesine sebep olmayacak hafif egzersizler yapmaya başladım. Eğer bebeğinize süt veriyorsanız sporu çok dikkatli yapmalısınız çünkü ağır sporlar sütünüzün azalmasına sebep olabiliyor."

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