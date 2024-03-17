SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Devrim Yakut, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise eşiyle gündeme geldi. Yakut'un, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncuyla 11 sene önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Devrim Yakut'un kendisinden de ünlü eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 15:01 Güncelleme 17 Mart 2024, 15:01
11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla... 1

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla... 2

Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu şimdi ise eşiyle gündeme geldi.

11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla... 3

Yakut'un, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncuyla 11 sene önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA