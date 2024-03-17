11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Devrim Yakut, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise eşiyle gündeme geldi. Yakut'un, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncuyla 11 sene önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Devrim Yakut'un kendisinden de ünlü eşi kimmiş...