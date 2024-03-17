5 aylık hamile olan Burcu Biricik’ten karnı burnunda poz! Sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal ve Ecem Özkaya’dan...

2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine giren Burcu Biricik, geçen aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Biricik, karnı burnunda son halini sosyal medyada yayınladı. Oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken ilk yorum Sinem Kobal ve Ecem Özkaya'dan geldi. İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda o pozu...
Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlendi.
Ünlü çiftten geçen aylarda bebek müjdesi geldi. Biricik, hamileliği ile ilgili "İsim düşünüyoruz, onun haricinde doğum Türkiye'de olacak, yerli ve milli olacak" diye konuştu.
Kız bebek bekleyen Biricik'ten karnı burnunda poz da geldi. Biricik, karnı burnunda son halini sosyal medyada yayınladı.