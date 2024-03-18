SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’ı Halil Babür karakterini anlattı! “Biraz başına da buyruk, hayatın gerçeklerinden biraz kopuk...”

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı kreatif danışmalığını Zeynep Günay’ın paylaştığı atv’nin heyecan yaratan yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dik başlı karakteri Kenan’a ve projeye dair konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:45 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:45
Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’ı Halil Babür karakterini anlattı! “Biraz başına da buyruk, hayatın gerçeklerinden biraz kopuk...”

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kenan'ın çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyleyen Babür, hikayeye dair şunları paylaştı; "Kenan, Ataman ailesinin erkek evladı, iyi ve köklü bir ailenin çok iyi yetişmiş bir oğlu. Biraz başına da buyruk bir karakter. Hayatın gerçeklerinden biraz kopuk onun büyümesi ve bu gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz."

Rolünün kendisine en cazip gelen yönleri için ise şunları söyledi; "Hikayeden çok nasıl yazıldıklarına, gerçekliğine bakarım. Beni bu diyaloglar ve Zeynep Günay ile çalışmak heyecanlandırdı. Provalar yaptık ve Zeynep Hoca ile çok çalıştık. Doğaçlama yapıp üzerinde çok çalıştığımız provalar gerçekleştirdik."

Sevilen oyuncu, izleyiciyi ise nelerin beklediğini dair ise şunları söyledi; "Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak "Yaban Çiçekleri" şimdiden iyi seyirler diliyorum. 25 Mart Pazartesi atv'de görüşmek üzere."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi... | Soruşturma derinleşti
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan paylaşım: İnanç galip gelmiştir
Casper
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Türk Telekom
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacaktı: Yeni haber geldi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
SON DAKİKA