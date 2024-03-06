Yalı Çapkını’nda 2 başrol isimden ayrılık kararı; Dizide final kokusu tez geldi!

Seyran'ın Çaresizliği: Ökkeş tarafından tehdit edilen Seyran, Ferit'i korumak için Suna'dan yardım ister.

Ancak, bu çaresiz durum, Seyran'ın Ferit ile olan ilişkisini daha da zorlaştırır ve ikili arasında derin bir uçurum oluşur.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı dizi, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın bu haftaki bölümünde yaşanacaklar beklenirken, Seyran ve Ferit hayranlarını çileden çıkaracak bu gelişme dizinin geleceği hakkında da önemli ipuçları veriyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? "Yalı Çapkını"nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Ferit'in Seyran-Akın ilişkisine inanmaması ve Kazım'la bu durumu konuşurken Seyran'ın ona "Biz seninle beraber olamayız" demesi dikkat çekti.