Kızılcık Şerbeti Fatih için ayrılık çanları çaldı! Doğa’nın yeni sevgilisi kadroya dahil oluyor

Henüz karakterinin adı ve detayları açıklanmasa da, Taşaner'in rolü için provalara başladığı ve karakterin 57. bölümde hikayeye güçlü bir giriş yapacağı belirtildi.

Melis Civelek ve Zeynep Gür gibi usta kalemlerin senaryosunu üstlendiği dizide Taşaner'in hangi karakteri canlandıracağı büyük bir merak konusu. Kendisini çocuğuna adayan Doğa'nın hayatına girecek zengin iş insanı olarak tanıtılan karakter, dizinin dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor.

Diziye Taze Kan: Kaan Taşaner'in Katkıları

Yeni karakterin gelişiyle birlikte, Doğa'nın hayatında yeni bir dönem başlayacak ve bu da dizinin merakla takip edilen unsurlarından biri haline gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Fragmanda dikkat çeken ana olaylardan biri, Kıvılcım'ın karşı tarafın kapısına dayanarak Kızı'yı vazgeçirmeye çalışması oldu. Ancak, Kızılcık'ın bu çabalarına rağmen, Çimen'in ikna olmaya pek de gönüllü olmadığı gözlerden kaçmadı.

Diğer yandan, Alev ve Abdullah arasındaki ilişki de çıkmaza doğru ilerliyor. Abdullah, bebeğini babasız bırakmak istemeyerek Alev'i döndürmeye çalışıyor ancak işler planladığı gibi gitmiyor gibi görünüyor.