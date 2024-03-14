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Aslı Enver'i 54 kiloya düşüren diyet! Yağı 7 günde buharlaştırıyor! Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci, denemeyen ünlü kalmadı...

Dünyaca ünlü starların vazgeçilmezi olan bir diyet türü sadece Hollywood'un değil, Türk ünlülerin de radarında. 39 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Enver'in 2019 yılında bu diyeti tercih ettiği ortaya çıktı. Son yıllarda fit görüntüsüyle dikkat çeken Enver, Hande Erçel, Adriana Lima ve Monica Bellucci gibi isimler gibi diyetin etkisini gösteren ünlüler arasına katıldı.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 00:01 Güncelleme 15 Mart 2024, 00:01
Aslı Enver’i 54 kiloya düşüren diyet! Yağı 7 günde buharlaştırıyor! Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci, denemeyen ünlü kalmadı...

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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zayıflama arayışları artıyor. Son dönemin popüler zayıflama yöntemi olan ketojenik diyet, ünlüler arasında da tercih ediliyor.

ASLI ENVER'İN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Aslı Enver, geçmiş yıllarda ketojenik diyetle kilo vermiş. Ünlü oyuncunun 7 buçuk aylık hamile olduğu dönemde dahi fit görünmesinin sırrı bu diyette yatıyor. Enver, Hollywood yıldızları gibi karbonhidrat alımını azaltıp yağ yakımını artırmayı amaçlayan ketojenik diyete başvurmuş.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet, karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırarak vücudu ketozise sokmayı amaçlar.
Bu diyette ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et gibi yağ ve protein ağırlıklı besinler tüketilir.
Vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kaldığından kilo kaybı hedeflenir.

Aslı Enver'in kızı ElayAslı Enver'in kızı Elay

BİRÇOK ÜNLÜ BÖYLE KİLO VERDİ!

Brezilyalı model Adriana Lima, Halle Berry, Monica Bellucci gibi ünlüler de ketojenik diyetle formunu koruyor ve kilo veriyorlar. Diyetin sunduğu sonuçlar, ünlülerin de tercih sebebi oluyor.

Ketojenik Diyetin Püf Noktaları:

  • Beslenme planının çoğunluğu sağlıklı yağlardan gelmelidir. Avokado, zeytinyağı, hindistancevizi yağı gibi yağlar tercih edilmelidir.
  • Protein alımı yeterli düzeyde olmalı ancak aşırıya kaçılmamalıdır.
  • Karbonhidrat alımı sınırlı tutulmalıdır, genellikle günlük 20-50 gram arasında olabilir.
  • Su içimi önemlidir, vücudun su dengesini korumak için yeterli miktarda su içilmelidir.
  • Ketojenik diyet, tek tip bir diyet değildir. Kişinin vücut yapısı, sağlık durumu ve hedefleri göz önünde bulundurularak kişiye özel olarak uyarlanmalıdır.

Aslı Enver ve eşi Berkin GökbudakAslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak

Ketojenik Diyette Tüketilen Besinler:

  • Yağlar: Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, tereyağı, avokado yağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir.
  • Proteinler: Yumurta, tavuk, balık, kırmızı et gibi protein kaynakları tüketilmelidir.
  • Yeşil Sebzeler: Ispanak, brokoli, kuşkonmaz gibi düşük karbonhidratlı yeşil sebzeler tercih edilebilir.
  • Fındık ve Tohumlar: Badem, ceviz, chia tohumu gibi besinlerden faydalanılabilir.

Ketojenik Diyette Uzak Durulması Gereken Besinler:

  • Şeker ve işlenmiş gıdalar: Şekerli atıştırmalıklar, şekerli içecekler, işlenmiş tahıllar ketojenik diyette yer almamalıdır.
  • Nişasta içeren yiyecekler: Ekmek, makarna, patates gibi nişasta içeren gıdalar sınırlı olarak tüketilmelidir.
  • Meyveler: Bazı meyveler yüksek miktarda karbonhidrat içerir, bu nedenle ketojenik diyet sırasında meyve tüketimi kısıtlanabilir.

🍳 KAHVALTI

Yumurta, avokado dilimleri, domates ve zeytinyağı

🕒 ARA ÖĞÜN

Bir avuç badem

🌿 ÖĞLE

Salata: Yeşil yapraklı sebzeler, tavuk parçaları, zeytinyağı ve limon suyuyla

🍲 ANA YEMEK

Izgara somon fileto, brokoli

🕒 ARA ÖĞÜN

Bir dilim tam yağlı peynir

🌜 AKŞAM

🥩 Akşam Yemeği: Izgara biftek, yeşil salata

📌 Ketojenik diyeti uygulamadan önce doktorunuza danışın. Özellikle diyabet, yüksek tansiyon, böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları gibi durumlarınız varsa. Hamileyseniz veya emziriyorsanız da doktorunuza danışın. Herkes için uygun olmayabilir.

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