Aslı Enver’i 54 kiloya düşüren diyet! Yağı 7 günde buharlaştırıyor! Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci, denemeyen ünlü kalmadı...

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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zayıflama arayışları artıyor. Son dönemin popüler zayıflama yöntemi olan ketojenik diyet, ünlüler arasında da tercih ediliyor.

ASLI ENVER'İN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI Aslı Enver, geçmiş yıllarda ketojenik diyetle kilo vermiş. Ünlü oyuncunun 7 buçuk aylık hamile olduğu dönemde dahi fit görünmesinin sırrı bu diyette yatıyor. Enver, Hollywood yıldızları gibi karbonhidrat alımını azaltıp yağ yakımını artırmayı amaçlayan ketojenik diyete başvurmuş.