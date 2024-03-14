Aslı Enver’i 54 kiloya düşüren diyet! Yağı 7 günde buharlaştırıyor! Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci, denemeyen ünlü kalmadı...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zayıflama arayışları artıyor. Son dönemin popüler zayıflama yöntemi olan ketojenik diyet, ünlüler arasında da tercih ediliyor.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zayıflama arayışları artıyor. Son dönemin popüler zayıflama yöntemi olan ketojenik diyet, ünlüler arasında da tercih ediliyor.
ASLI ENVER'İN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Aslı Enver, geçmiş yıllarda ketojenik diyetle kilo vermiş. Ünlü oyuncunun 7 buçuk aylık hamile olduğu dönemde dahi fit görünmesinin sırrı bu diyette yatıyor. Enver, Hollywood yıldızları gibi karbonhidrat alımını azaltıp yağ yakımını artırmayı amaçlayan ketojenik diyete başvurmuş.
KETOJENİK DİYET NEDİR?
Ketojenik diyet, karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırarak vücudu ketozise sokmayı amaçlar.
Bu diyette ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et gibi yağ ve protein ağırlıklı besinler tüketilir.
Vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kaldığından kilo kaybı hedeflenir.
BİRÇOK ÜNLÜ BÖYLE KİLO VERDİ!
Brezilyalı model Adriana Lima, Halle Berry, Monica Bellucci gibi ünlüler de ketojenik diyetle formunu koruyor ve kilo veriyorlar. Diyetin sunduğu sonuçlar, ünlülerin de tercih sebebi oluyor.
Ketojenik Diyetin Püf Noktaları:
Ketojenik Diyette Tüketilen Besinler:
Ketojenik Diyette Uzak Durulması Gereken Besinler:
🍳 KAHVALTI
Yumurta, avokado dilimleri, domates ve zeytinyağı
🕒 ARA ÖĞÜN
Bir avuç badem
🌿 ÖĞLE
Salata: Yeşil yapraklı sebzeler, tavuk parçaları, zeytinyağı ve limon suyuyla
🍲 ANA YEMEK
Izgara somon fileto, brokoli
🕒 ARA ÖĞÜN
Bir dilim tam yağlı peynir
🌜 AKŞAM
🥩 Akşam Yemeği: Izgara biftek, yeşil salata
📌 Ketojenik diyeti uygulamadan önce doktorunuza danışın. Özellikle diyabet, yüksek tansiyon, böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları gibi durumlarınız varsa. Hamileyseniz veya emziriyorsanız da doktorunuza danışın. Herkes için uygun olmayabilir.