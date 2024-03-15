40 plus yöntemiyle 13 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 26’sına geri döndü! Göbeği 5 cm incelten formül...

Metabolik blokajları ortadan kaldırarak kişinin kilo verme sürecini hızlandıran bir yöntemdir. Yağ oranı yüksek ve dirençli yağları olan herkes için uygundur.

Kişinin sırt bölgesinde dört farklı noktada metabolik blokajlar tespit edilir. Ardından, gönderilen metamerik dalgalar sayesinde bu blokajlar ortadan kaldırılır. İşlem ağrısızdır ve seanstan hemen sonra normal hayata dönülebilir.

40 Plus, tek başına bir yağ kırma işlemi değildir. Yağ kırma işlemine ek olarak uygulanır ve bu işlemle birlikte yağ kırmanın etkisini iki katına çıkarır.

YAĞ KIRMA İŞLEMİ NEDİR?

Yağ kırma işlemi, buzla zayıflama yöntemiyle gerçekleşir. Masaj yöntemiyle buzlu bir başlık kullanılarak yağlar dondurulur. İlk seanstan itibaren gözle görülür sonuçlar elde edilir ve ağrı gibi yan etkileri yoktur. Ancak sağlıklı beslenmeye dikkat etmek önemlidir ve işlem kalıcı olması için düzenli tekrarlar gereklidir.

40 Plus yöntemi ve yağ kırma işlemi kombinasyonu düzenli uygulandığında etkili sonuçlar sağlar ve kilo verme sürecini hızlandırır. Bu yöntemlerin sağlık uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve kişinin sağlık durumuna uygun olup olmadığının belirlenmesi önemlidir.