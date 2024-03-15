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40 plus yöntemiyle 13 kilo verdi! 46'lık Ceyda Düvenci 26'sına geri döndü! Göbeği 5 cm incelten formül...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ceyda Düvenci, son zamanlarda sıkça gündeme gelen sağlıklı yaşam ve formda kalmak konusunda verdiği örneklerle dikkat çekiyor. Son zamanlarda başlattığı diyet programıyla tığ gibi bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, hayranlarının da ilgi odağı haline geldi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 17:46 Güncelleme 15 Mart 2024, 17:46
40 plus yöntemiyle 13 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 26’sına geri döndü! Göbeği 5 cm incelten formül...

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Geçtiğimiz aylarda evliliğini bitiren ve sonrasında yaptığı diyetle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, incelme sırrını paylaştı. Düvenci'nin 40 Plus yöntemiyle 13 kilo verdiği ortaya çıktı.

CEYDA DÜVENCİ'NİN ZAYIFLAMA SIRRI!

Düvenci'nin kilo verme sürecindeki başarısının sırrı ise 40 Plus adı verilen özel bir yöntemde yatıyor. Bu yöntem, 40 yaş üstü veya altındaki bireylerin metabolik blokajlarını açarak dirençli yağlanma sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Düvenci, bu yöntem sayesinde karın bölgesinde 5 cm, bacak bölgesinde ise 2 cm incelme elde ettiğini belirtiyor.

40 Plus uygulaması, kişinin kilo vermesine engel olan faktörleri tespit edip, metamerik dalgalar aracılığıyla bu blokajları kaldırarak kilo verme sürecini hızlandırıyor. Ancak önemli bir nokta, bu uygulamanın sadece yağ kırma işlemi olmadığı; beslenme düzeni ve su tüketimi gibi faktörlerin de önemli olduğudur.

40 PLUS YÖNTEMİ NEDİR?

Metabolik blokajları ortadan kaldırarak kişinin kilo verme sürecini hızlandıran bir yöntemdir. Yağ oranı yüksek ve dirençli yağları olan herkes için uygundur.

NASIL UYGULANIR?

Kişinin sırt bölgesinde dört farklı noktada metabolik blokajlar tespit edilir. Ardından, gönderilen metamerik dalgalar sayesinde bu blokajlar ortadan kaldırılır. İşlem ağrısızdır ve seanstan hemen sonra normal hayata dönülebilir.

40 PLUS VE YAĞ KIRMA İŞLEMİ

40 Plus, tek başına bir yağ kırma işlemi değildir. Yağ kırma işlemine ek olarak uygulanır ve bu işlemle birlikte yağ kırmanın etkisini iki katına çıkarır.

YAĞ KIRMA İŞLEMİ NEDİR?

Yağ kırma işlemi, buzla zayıflama yöntemiyle gerçekleşir. Masaj yöntemiyle buzlu bir başlık kullanılarak yağlar dondurulur. İlk seanstan itibaren gözle görülür sonuçlar elde edilir ve ağrı gibi yan etkileri yoktur. Ancak sağlıklı beslenmeye dikkat etmek önemlidir ve işlem kalıcı olması için düzenli tekrarlar gereklidir.

40 Plus yöntemi ve yağ kırma işlemi kombinasyonu düzenli uygulandığında etkili sonuçlar sağlar ve kilo verme sürecini hızlandırır. Bu yöntemlerin sağlık uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve kişinin sağlık durumuna uygun olup olmadığının belirlenmesi önemlidir.

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