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6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi de oyuncu çıktı! Meğer...

Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Hande Soral gibi sevilen isimleri buluşturan, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na Seyfi karakteriyle dahil olan Mustafa Kırantepe hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Aşk hayatı merak edilen oyuncunun "Miladım" dediği eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Mustafa Kırantepe'nin gözünden sakındığı eşi...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 16:06 Güncelleme 15 Mart 2024, 16:06
6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi de oyuncu çıktı! Meğer... 1

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Seyfi karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe'nin hayatı merak edildi.

6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi de oyuncu çıktı! Meğer... 2

MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?
29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğan Mustafa Kırantepe, Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitiren Kırantepe, aynı yıl İstanbul'a yerleşti.

6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi de oyuncu çıktı! Meğer... 3

2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı.

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