6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi de oyuncu çıktı! Meğer...

Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Hande Soral gibi sevilen isimleri buluşturan, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na Seyfi karakteriyle dahil olan Mustafa Kırantepe hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Aşk hayatı merak edilen oyuncunun "Miladım" dediği eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Mustafa Kırantepe'nin gözünden sakındığı eşi...