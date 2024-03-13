3 ayda 5 kilo verdiren Gülsüm Ali İlhan diyeti! Gönül Dağı'nın Dilek'iydi; İşte 29'luk çıtırın zayıflık sırrı; "Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp..."

Samimi Cevaplar: Gülsim Ali, takipçisinin kilo problemiyle ilgili sorusuna karşılık olarak oldukça samimi bir açıklama yaptı. Genç oyuncu, fazla kilolarının kendisi için bir "sorun" olduğunu belirtirken, özellikle tatlıya olan düşkünlüğünü ve düzenli spor yapamama konusundaki zorluklarını paylaştı. Diyet yapmayı denemediğini ve düzensiz spor alışkanlıklarına sahip olduğunu ifade eden Ali, son zamanlarda kocaman bir kavanoz tatlısı yediğini ve bunun sorumlusunun da kostüm şefleri olduğunu dile getirdi.

İlhan, "Yaşamaz olur muyum, yaşıyorum elbette. Özellikle bu aralar fazla kilolarım bir 'sorun' olarak karşıma çıkıyor. Ben hiçbir zaman çok zayıf biri olmadım, tatlıya çok çook çoook düşkünüm hem de küçüklüğümden beri. Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp tatlı yiyen biriyim ben. Düzenli spor yapamıyorum, ne yazık ki çabuk pes ediyorum. Diyet yapmadım, yapamıyorum galiba. Az önce kocaman bir kavanoz tatlısı yedim mesela, bunun sorumlusu da kostüm şefimiz Merve hanım, hamile rolünü canlandırıyoruz diye bize kilo aldırmaya çalışmanız." ifadelerine yer vermişti.

KİLO İSYANI Gülsim Ali İlhan bir ödül töreninde açıklamalarda bulunmuştu.

Kilo aldığından dert yanan oyuncu, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" dedi.