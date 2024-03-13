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3 ayda 5 kilo verdiren Gülsüm Ali İlhan diyeti! Gönül Dağı'nın Dilek'iydi; İşte 29'luk çıtırın zayıflık sırrı; "Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp..."

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Gülsim Ali, kusursuz fiziğiyle hayranlarının ilgisini çekerken, fit görünümünün sırrı merak konusu haline geldi. Son olarak, genç oyuncuya yöneltilen diyet sorusu, Ali'nin samimi yanıtıyla gülümsemelere sebep oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 21:50 Güncelleme 13 Mart 2024, 21:50
3 ayda 5 kilo verdiren Gülsüm Ali İlhan diyeti! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi; İşte 29’luk çıtırın zayıflık sırrı; Sabaha karşı 3’te 5’te kalkıp...

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TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali İlhan, son dönemde sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan İlhan, özellikle bir takipçisinin kilo problemiyle ilgili sorduğu soruya verdiği samimi cevap, dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Gülsim Ali'nin Kariyer Yolculuğu:
Gülsim Ali, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda sergilediği üstün oyunculuk performansıyla tanındı. Ardından Al Sancak dizisiyle kariyerine devam eden genç oyuncu, hem yetenekleriyle hem de doğal güzelliğiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla da takipçileriyle etkileşimde bulunan Gülsüm Ali, samimi tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal Medya Üzerinden Soru-Cevap Etkinliği:

Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin merak ettiği konuları samimi bir şekilde yanıtlayan Ali, bir takipçisinin "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna içten bir yanıt verdi.

Samimi Cevaplar:

Gülsim Ali, takipçisinin kilo problemiyle ilgili sorusuna karşılık olarak oldukça samimi bir açıklama yaptı. Genç oyuncu, fazla kilolarının kendisi için bir "sorun" olduğunu belirtirken, özellikle tatlıya olan düşkünlüğünü ve düzenli spor yapamama konusundaki zorluklarını paylaştı. Diyet yapmayı denemediğini ve düzensiz spor alışkanlıklarına sahip olduğunu ifade eden Ali, son zamanlarda kocaman bir kavanoz tatlısı yediğini ve bunun sorumlusunun da kostüm şefleri olduğunu dile getirdi.

İlhan, "Yaşamaz olur muyum, yaşıyorum elbette. Özellikle bu aralar fazla kilolarım bir 'sorun' olarak karşıma çıkıyor. Ben hiçbir zaman çok zayıf biri olmadım, tatlıya çok çook çoook düşkünüm hem de küçüklüğümden beri. Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp tatlı yiyen biriyim ben. Düzenli spor yapamıyorum, ne yazık ki çabuk pes ediyorum. Diyet yapmadım, yapamıyorum galiba. Az önce kocaman bir kavanoz tatlısı yedim mesela, bunun sorumlusu da kostüm şefimiz Merve hanım, hamile rolünü canlandırıyoruz diye bize kilo aldırmaya çalışmanız." ifadelerine yer vermişti.

KİLO İSYANI

Gülsim Ali İlhan bir ödül töreninde açıklamalarda bulunmuştu.

Kilo aldığından dert yanan oyuncu, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" dedi.

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