Kızılcık Şerbeti Nursema’dan ayrılık mesajı geldi! 1 bölüm sonra ceketini alıp veda edecek

Planlanan sezon finali tarihi 7 Haziran'dı ancak bu ayrılıkların dizinin planlarını değiştirebileceği belirtiliyor. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı için, aslında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu yeni gelişmeleri, izleyiciler arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı. İzleyiciler, bu karakterlerin diziden ayrılmasının hikayeye nasıl yansıyacağını ve dizinin ilerleyen bölümlerinde hangi gelişmelerin yaşanacağını heyecanla bekliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA AYRILACAK MI? Son bölümde Abdullah Bey ve Umut'un konuşması diziye damga vurdu. Abdullah Bey'in "Bıktıysan kızımı oyalama. Öyle yok ayrı evlerde falan yaşamak. Bir karar ver. Bu çocuk oyuncağı değil. Anlaşamıyorsanız boşanırsın" sözleri izleyicileri şaşkına çevirdi. Bu söz sonrası Nursema'nın Umut'tan boşanması bekleniyor. Umut'un Nursema ile olan ilişkisinde yaşanan kriz, dizinin seyircilerini hayrete düşürdü. Bu durum, şimdi herkesin nelerin olacağını iyice merak etmesine neden oldu.

55. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen 55. bölümü için heyecan dolu bir fragman yayınlandı. İşte fragmandan öne çıkanlar: