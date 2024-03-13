İnci Taneleri’nde Dilber’in yerine geçecek; Diziyi finale sürükleyecek ayrılık kararı çıktı!

Dilber'in savunma mekanizması olarak gösterdiği direniş, ne yazık ki Zahir'in şiddeti karşısında yetersiz kaldı. Zahir'in saldırısı sonucunda Dilber ağır yaralar aldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu acı dolu olay, seyircileri derinden sarsarken, Dilber'in yaşadığı zorlu mücadele tüm izleyicilerin dikkatini çekti.

Öte yandan, yeni bölüm fragmanında Dilber'in dile getirdiği, "Sence bir tabanca kaç paradır?" sorusu ve Zahir'i öldürme iddiaları, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. İlerleyen bölümlerde neler olacağı ise izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği bir gelişme olarak öne çıktı.

DİLBER VE ZAHİR DİZİDEN AYRILACAK MI? Bu şok dolu olaylar ve sürpriz gelişmelerle birlikte, "Zahir ve Dilber diziden ayrılacak mı?" soruları da gündeme oturdu. İzleyiciler, bu gelişmelerin ardından karakterlerin geleceği konusunda büyük bir merak içerisinde beklemeye başladı.

İnci Taneleri 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Azem'e sarılan kızı mı? Dilber, Zahir'e karşı kendisini korumak için silah bulmaya çalışır. Azem'in hayatı ise gün geçtikçe daha da karışır. Cihan, Elif'i annesiyle tanıştırmak ister. Azem'in kapısına gelen ve ona sarılan kızı mı?