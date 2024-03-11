Gönül Dağı'nın eski başrolünden 23 ay sonra gelen Dilek itirafı! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

DİLEK KARAKTERİNİN TRAJİK SONU
Dilek karakterinin hikayesi Asuman ve Ramazan'ın düğün gününde Gönül Dağı'ndan düşen taşlarla bir dönüm noktasına ulaştı.
Dizi, 2. sezonun finallerinde, Dilek'in doğuma az bir zaman kala çalışırken tehlike altında kalarak hayatını kaybetmesiyle, izleyicileri derinden etkileyen bir trajediye sahne oldu.
Dilek karakterinin serüveni, unutulmaz sahneler ve duygusal anlarla dolu bir hikaye olarak izleyicilerin belleğinde yer etti.
Gülsüm Ali İlhan, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında, "Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim.
İyi ki olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum" ifadelerini kullanarak, dizide geçirdiği zamanın kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlattı.