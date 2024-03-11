Gönül Dağı'nın eski başrolünden 23 ay sonra gelen Dilek itirafı! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

Gülsüm Ali İlhan'ın diziden ani ayrılış kararı hayranlarını zor bir döneme soktu. Ayrılık kararından yaklaşık iki yıl sonra yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan İlhan, Gönül Dağı ile ilgili içinde kalan bir hayalini paylaştı. Bu itiraf seyircileri geçmişin duygusal anlarına götürdü.