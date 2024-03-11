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Gönül Dağı'nın eski başrolünden 23 ay sonra gelen Dilek itirafı! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle parlayan güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Berk Atan ile olan uyumu diziye adeta efsanevi bir dokunuş kazandırmış, izleyiciler arasında büyük beğeni toplamıştı. Ancak dizinin ilk iki sezonun ardından İlhan'ın projeden ayrılması hayranlarını derin bir hayal kırıklığına sürüklemişti. Güzel oyuncunun ayrılığından 2 yıl sonra sürpriz bir itirafta bulunması seyircileri şaşırttı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:21 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:21
Gönül Dağı’nın eski başrolünden 23 ay sonra gelen Dilek itirafı! Eğer diziden ayrılmasaydım...

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Gülsüm Ali İlhan'ın diziden ani ayrılış kararı hayranlarını zor bir döneme soktu. Ayrılık kararından yaklaşık iki yıl sonra yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan İlhan, Gönül Dağı ile ilgili içinde kalan bir hayalini paylaştı. Bu itiraf seyircileri geçmişin duygusal anlarına götürdü.

GÜLSÜM ALİ'DEN SÜRPRİZ İTİRAF

Uzun bir sessizliğin ardından verdiği röportajda İlhan "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim.

Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" diyerek, diziden ayrılmasının ardından izleyicilerle paylaşmak istediği bir düşünceyi dile getirdi.

DİLEK KARAKTERİNİN TRAJİK SONU

Dilek karakterinin hikayesi Asuman ve Ramazan'ın düğün gününde Gönül Dağı'ndan düşen taşlarla bir dönüm noktasına ulaştı.

Dizi, 2. sezonun finallerinde, Dilek'in doğuma az bir zaman kala çalışırken tehlike altında kalarak hayatını kaybetmesiyle, izleyicileri derinden etkileyen bir trajediye sahne oldu.

Dilek karakterinin serüveni, unutulmaz sahneler ve duygusal anlarla dolu bir hikaye olarak izleyicilerin belleğinde yer etti.

Gülsüm Ali İlhan, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında, "Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim.

İyi ki olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum" ifadelerini kullanarak, dizide geçirdiği zamanın kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlattı.

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