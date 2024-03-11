Arka Sokaklar dizisini krize sokacak iki ayrılık kararı! 6.570 gün sonra veda ediyor

Arka Sokaklar dizisinin 668. bölümü henüz yayınlanmadan, dizinin sadık izleyicilerini şoka sokacak bir gelişme yaşandı. Gerilim ve aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi, büyük bir krizle karşı karşıya.
Arka Sokaklar dizisinin 668. bölümü henüz yayınlanmadan, dizinin sadık izleyicilerini şoka sokacak bir gelişme yaşandı. Gerilim ve aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi, büyük bir krizle karşı karşıya.
Rıza Baba'nın Kızı Pınar Karakterine Hayat Veren Elvan Dişli Veda Ediyor
Elvan Dişli, Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine can veren isim olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak şimdi, Elvan Dişli'nin diziden ayrılacağı haberleriyle hayranlar üzüntüye boğuldu.
Pınar karakterinin diziden neden ayrılacağına dair net bir açıklama olmamakla birlikte, gelecek dönemlerde kimin bu rolü devralacağı merak konusu haline geldi.
Pınar Karakteri Yerine Kim Gelecek?
Dizinin fanları, Pınar karakterinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik içinde.
Daha önce birkaç kez değişikliğe gidilen bu karaktere farklı oyuncular hayat vermişti.
Ancak şimdi, Pınar karakterinin varlığı bile tartışmalı hale geldi. Hayranlar, gelecek bölümlerde bu karakterin olup olmayacağını ve eğer olacaksa kimin oynayacağını merakla bekliyor.
Açıklamanın Beklenişi
Elvan Dişli'nin ayrılık haberinin ardından, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Arka Sokaklar 668. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kadir, Rıza Baba'yı vurdu!
Kadir, aldığı ilacın etkisiyle Rıza Baba'yı vuruyor. Rıza Baba hemen hastaneye kaldırılıyor. Hüsnü, Rıza Baba'yı vuran Kadir'i vuruyor. Engin, Çetin'in evine gidiyor. Çetin eve geldikten sonra evde patlama oluyor. Çetin'in evinden bir ceset çıkarılıyor. Peki ceset Engin'e mi ait, yoksa Çetin'e mi?