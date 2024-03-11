SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Magazin Haberleri

Arka Sokaklar dizisini krize sokacak iki ayrılık kararı! 6.570 gün sonra veda ediyor

Türkiye'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 666. bölümüyle ekranlara bomba gibi düştü. Ancak, bu kez izleyicileri beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Son bölümde yaşanan beklenmedik bir trajedi, dizinin sadık hayranlarını derinden etkiledi ve ayrılık haberiyle sarsıldılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:35 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:35
Arka Sokaklar dizisini krize sokacak iki ayrılık kararı! 6.570 gün sonra veda ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arka Sokaklar dizisinin 668. bölümü henüz yayınlanmadan, dizinin sadık izleyicilerini şoka sokacak bir gelişme yaşandı. Gerilim ve aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi, büyük bir krizle karşı karşıya.

Rıza Baba'nın Kızı Pınar Karakterine Hayat Veren Elvan Dişli Veda Ediyor

Elvan Dişli, Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine can veren isim olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak şimdi, Elvan Dişli'nin diziden ayrılacağı haberleriyle hayranlar üzüntüye boğuldu.

Pınar karakterinin diziden neden ayrılacağına dair net bir açıklama olmamakla birlikte, gelecek dönemlerde kimin bu rolü devralacağı merak konusu haline geldi.

Pınar Karakteri Yerine Kim Gelecek?

Dizinin fanları, Pınar karakterinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik içinde.

Daha önce birkaç kez değişikliğe gidilen bu karaktere farklı oyuncular hayat vermişti.

Ancak şimdi, Pınar karakterinin varlığı bile tartışmalı hale geldi. Hayranlar, gelecek bölümlerde bu karakterin olup olmayacağını ve eğer olacaksa kimin oynayacağını merakla bekliyor.

Açıklamanın Beklenişi

Elvan Dişli'nin ayrılık haberinin ardından, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Arka Sokaklar 668. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kadir, Rıza Baba'yı vurdu!

Kadir, aldığı ilacın etkisiyle Rıza Baba'yı vuruyor. Rıza Baba hemen hastaneye kaldırılıyor. Hüsnü, Rıza Baba'yı vuran Kadir'i vuruyor. Engin, Çetin'in evine gidiyor. Çetin eve geldikten sonra evde patlama oluyor. Çetin'in evinden bir ceset çıkarılıyor. Peki ceset Engin'e mi ait, yoksa Çetin'e mi?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
İyilik Yolu Derneği
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
Türk Telekom
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Sinir bozucu bir hakem eyyamı! Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını değerlendirdi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
SON DAKİKA