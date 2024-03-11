Bahar dizisinin finali ifşalandı intihar detayı olay! Evren ve Bahar’a veda zamanı! Mendilleri hazırlayın

Show TV ekranlarının yeni gözdesi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, 13 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi sevilen isimlerin paylaştığı dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bahar Dizisinin Hikayesi
Dizinin merkezinde, doktor olan Timur ile mutlu bir evlilik sürdüren Bahar'ın hayatı yer alıyor. Bahar'ın karaciğer hastalığına yakalanmasıyla birlikte, yaşam mücadelesi başlar. Onu tedavi eden Doktor Evren, karaciğer nakli olmadığı takdirde Bahar'ın hayatının risk altında olduğunu belirtir. Aile üyeleri arasından sadece Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar ve karaciğerinin bir kısmını Bahar'a verme kararı ailenin kaderini değiştirir.
Güney Kore Uyarlaması: Dr. Cha
"Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlanmıştır. Orijinal hikaye, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alır. "Bahar" ve "Dr. Cha", temelde benzer hikayelere sahip olmakla birlikte, "Dr.Cha" dizisinde kayınvalide karakteri yer almamaktadır, bu da diziler arasındaki önemli farklardan biridir.