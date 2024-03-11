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Bahar dizisinin finali ifşalandı intihar detayı olay! Evren ve Bahar'a veda zamanı! Mendilleri hazırlayın

Bahar dizisinin final bölümü merak ediliyordu, ortaya çıkan bilgiler herkesi derinden yaraladı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya'nın paylaştığı Bahar dizisi bakın nasıl bitiyormuş...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:08 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:08
Bahar dizisinin finali ifşalandı intihar detayı olay! Evren ve Bahar’a veda zamanı! Mendilleri hazırlayın

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Show TV ekranlarının yeni gözdesi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, 13 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi sevilen isimlerin paylaştığı dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bahar Dizisinin Hikayesi
Dizinin merkezinde, doktor olan Timur ile mutlu bir evlilik sürdüren Bahar'ın hayatı yer alıyor. Bahar'ın karaciğer hastalığına yakalanmasıyla birlikte, yaşam mücadelesi başlar. Onu tedavi eden Doktor Evren, karaciğer nakli olmadığı takdirde Bahar'ın hayatının risk altında olduğunu belirtir. Aile üyeleri arasından sadece Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar ve karaciğerinin bir kısmını Bahar'a verme kararı ailenin kaderini değiştirir.

Güney Kore Uyarlaması: Dr. Cha
"Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlanmıştır. Orijinal hikaye, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alır. "Bahar" ve "Dr. Cha", temelde benzer hikayelere sahip olmakla birlikte, "Dr.Cha" dizisinde kayınvalide karakteri yer almamaktadır, bu da diziler arasındaki önemli farklardan biridir.

Bahar Dizisinin Finali
Orijinal hikayeye göre "Bahar" dizisinin finali şu şekilde olacak; Üç yıl sonra Bahar, motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar. Timur ve annesiyle ilişkileri zamanla daha da yakınlaşır. Doktor Evren, Bahar'a olan aşkını itiraf etse de Bahar, Evren'e karşılıklı sevginin öneminden bahsederek teklifini nazikçe geri çevirir. Evren'in hayatında yeni bir sayfa açılırken, Rengin ise babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstlenir.

Dizinin sonunda Timur'un artık bu olanlara dayanamayıp intihar etmesi de beklentiler arasında yer alıyor.

Bahar'ın 5. Bölümünde neler olacak?

Bahar'ın hastaneye gelişiyle hem Seren hem Doruk'la ilişkisi sınanan Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Aziz Uras'ın bu hamlesiyle ise Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelecek…

Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen,Timur ve Rengin, yeni bir sınav verecektir. Diğer yandan Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha ,ona son bir şans verir.

Timur ve Evren Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırlar. Öte yandan hastaneye gelen diğer bir vaka Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükler.

Bahar'ın hastaneye gelişiyle hem Seren hem Doruk'la ilişkisi sınanan Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Aziz Uras'ın bu hamlesiyle ise Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelecek…

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