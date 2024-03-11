Bahar dizisinin finali ifşalandı intihar detayı olay! Evren ve Bahar’a veda zamanı! Mendilleri hazırlayın

Bahar Dizisinin Finali

Orijinal hikayeye göre "Bahar" dizisinin finali şu şekilde olacak; Üç yıl sonra Bahar, motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar. Timur ve annesiyle ilişkileri zamanla daha da yakınlaşır. Doktor Evren, Bahar'a olan aşkını itiraf etse de Bahar, Evren'e karşılıklı sevginin öneminden bahsederek teklifini nazikçe geri çevirir. Evren'in hayatında yeni bir sayfa açılırken, Rengin ise babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstlenir.

Dizinin sonunda Timur'un artık bu olanlara dayanamayıp intihar etmesi de beklentiler arasında yer alıyor. Bahar'ın 5. Bölümünde neler olacak? Bahar'ın hastaneye gelişiyle hem Seren hem Doruk'la ilişkisi sınanan Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Aziz Uras'ın bu hamlesiyle ise Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelecek…

Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen,Timur ve Rengin, yeni bir sınav verecektir. Diğer yandan Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha ,ona son bir şans verir.

Timur ve Evren Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırlar. Öte yandan hastaneye gelen diğer bir vaka Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükler.

Bahar'ın hastaneye gelişiyle hem Seren hem Doruk'la ilişkisi sınanan Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar. Aziz Uras'ın bu hamlesiyle ise Bahar çok zor bir kararın eşiğine gelecek…